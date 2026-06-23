Hacer rendir el sueldo es uno de los mayores desafíos para quienes viven el día a día. Entre el alquiler, los servicios, el transporte, los alimentos y los gastos imprevistos, llegar a fin de mes con dinero disponible para ahorrar puede ser una meta difícil de alcanzar.

Sin embargo, en el mundo de las finanzas existe una regla sencilla que permite distribuir los ingresos mensuales, cubrir las necesidades básicas, dejar espacio para los gastos personales y separar una parte del dinero para el futuro.

Se trata de la regla 50/30/20, un método de presupuesto que propone destinar el 20% de los ingresos a ahorro e inversión .

Cómo funciona la regla 50/30/20

La regla 50/30/20 divide el ingreso mensual en tres grandes categorías. El 50% se destina a necesidades básicas, el 30% a gastos personales o deseos y el 20% restante al ahorro y la inversión.

El método se atribuye a la economista y senadora estadounidense Elizabeth Warren, quien lo popularizó como una forma de simplificar la administración del dinero sin convertir el presupuesto personal en una planilla difícil de sostener.

La regla funciona como una referencia para identificar si los gastos fijos consumen una parte excesiva del ingreso, si los consumos prescindibles se llevan demasiado dinero o si no queda margen para construir ahorro.

Por ejemplo, una persona que cobra $ 1.000.000 por mes podría distribuir sus ingresos de la siguiente manera:

$ 500.000 para necesidades básicas;

$ 300.000 para gastos personales;

$ 200.000 para ahorro e inversión.

El 50% del sueldo: cuáles son los gastos esenciales

La mitad de los ingresos debería destinarse a cubrir los gastos que resultan necesarios para la vida cotidiana y que no se pueden postergar fácilmente. En este grupo se incluyen el alquiler o la cuota de un crédito hipotecario, los servicios del hogar, los alimentos, el transporte para ir a trabajar, la educación y otros pagos indispensables.

El punto más importante es distinguir entre una necesidad y un gasto que puede recortarse . Por ejemplo, la compra de alimentos forma parte de los gastos esenciales, pero salir a comer afuera, pedir delivery o contratar servicios que no se utilizan de forma habitual debería ubicarse dentro del presupuesto destinado a deseos.

El 30% para disfrutar

El 30% de la regla está pensado para gastos que no son indispensables, pero que forman parte del bienestar y de la calidad de vida. Acá entran las salidas, vacaciones, suscripciones de streaming, compras de ropa, comidas fuera de casa, actividades de ocio y otros consumos personales.

La importancia de esta categoría es que la regla no propone eliminar por completo los gastos recreativos. El objetivo es ponerles un límite para que no terminen desplazando el ahorro.

Tener un monto definido para estos consumos también ayuda a evitar compras impulsivas. Si el presupuesto del 30% se termina antes de fin de mes, la idea es no recurrir al dinero destinado a necesidades básicas ni al ahorro para cubrir gastos prescindibles.

La regla del 20%: cuánto separar para ahorrar e invertir

El 20% es la parte de la fórmula destinada a construir un respaldo financiero y hacer crecer los ahorros a lo largo del tiempo. Ese dinero puede utilizarse para crear un fondo de emergencia, cancelar deudas de alto costo, ahorrar para una meta concreta o invertir con un horizonte de mediano y largo plazo.

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La recomendación central es separar ese porcentaje apenas se cobra el sueldo. De esta manera, el ahorro deja de depender de cuánto dinero sobra al final del mes, una estrategia que muchas veces termina en cero.

Una forma práctica de hacerlo es automatizar una transferencia mensual hacia una cuenta separada o hacia la cuenta comitente de un bróker. Así, se evita mezclar el dinero destinado al futuro con el que se utiliza para consumir.

Por ejemplo, quien cobra $ 800.000 por mes debería separar $ 160.000 . Si ese monto se sostiene todos los meses, en un año habrá acumulado $ 1.920.000, sin contar los posibles rendimientos que generen las inversiones.

Qué hacer con el 20% que se separa todos los meses

Antes de invertir, conviene definir para qué se está ahorrando y en qué plazo se necesitará el dinero. No es lo mismo reservar fondos para una emergencia que buscar construir un capital para la jubilación.

Para objetivos de corto plazo, el dinero debe mantenerse en instrumentos líquidos y de menor volatilidad, que permitan disponer de los fondos sin depender de una venta en un mal momento de mercado.

Para inversiones a mediano y largo plazo, una parte del ahorro puede destinarse a una cartera diversificada. Las alternativas pueden incluir fondos comunes de inversión, obligaciones negociables, bonos, acciones y CEDEARs, según el perfil de riesgo de cada inversor.

Qué pasa si no se puede ahorrar el 20%

La regla 50/30/20 no es rígida. En un contexto de ingresos ajustados, alquileres elevados o deudas acumuladas, separar el 20% puede ser difícil o directamente imposible. En estos casos, el primer paso puede ser empezar con un porcentaje menor, como 5% o 10% , y aumentarlo de forma gradual a medida que mejoren los ingresos o se reduzcan gastos fijos.

Lo más importante es sostener el hábito. Ahorrar una suma pequeña de manera constante suele ser más efectivo que intentar separar un monto muy alto durante uno o dos meses y abandonar después.

Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

También puede ser necesario adaptar la fórmula. Una persona con gastos esenciales elevados puede utilizar, por ejemplo, una distribución 60/25/15 durante un período, siempre que mantenga una parte de sus ingresos destinada al ahorro y la inversión.

Los errores que hacen fracasar la regla 50/30/20

Uno de los principales errores es esperar a fin de mes para ahorrar. Cuando el ahorro depende de lo que sobra, suele perder frente a gastos inesperados o consumos impulsivos.

Otro problema es considerar como “necesidades” gastos que en realidad son prescindibles. Revisar suscripciones, delivery, compras con tarjeta y gastos recurrentes permite detectar dónde se escapa el dinero.

También es importante no usar el ahorro para cubrir consumos corrientes. El fondo destinado al futuro debe tener una cuenta separada y un objetivo definido.

Por último, la regla no reemplaza una planificación financiera más amplia. Quienes tienen deudas con tasas elevadas, ingresos variables o gastos fijos que superan gran parte del sueldo pueden necesitar priorizar el ordenamiento de esas cuentas antes de aumentar el monto destinado a inversiones.