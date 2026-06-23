La regla del 20% para invertir: cuánto separar todos los meses para hacer crecer los ahorros
La fórmula 50/30/20 propone dividir los ingresos entre necesidades, gastos personales y ahorro. Cómo funciona el método que ayuda a organizar el sueldo, evitar gastos impulsivos y empezar a invertir de forma sostenida.
La fórmula 50/30/20 propone dividir los ingresos entre necesidades, gastos personales y ahorro. Cómo funciona el método que ayuda a organizar el sueldo, evitar gastos impulsivos y empezar a invertir de forma sostenida.