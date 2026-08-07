Empezar a invertir no requiere necesariamente un gran capital. Con $100.000 ya se puede construir una primera posición financiera y acceder a distintos instrumentos del mercado argentino.

Para decidir, el nuevo inversor debe contemplar tres variables: la disponibilidad del dinero, el plazo durante el cual puede mantenerlo invertido y el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir.

Al 7 de agosto de 2026 existen alternativas que permiten mantener pesos remunerados, comprar dólares a través del mercado financiero o empezar a invertir indirectamente en compañías del exterior.

Money market: liquidez para el corto plazo

Una de las alternativas más simples para el dinero que puede necesitarse pronto son los fondos comunes de inversión money market. Estos vehículos buscan invertir en activos de alta liquidez y bajo riesgo, aunque la composición específica varía según cada fondo.

Su principal característica es justamente la disponibilidad del dinero. Por eso suelen utilizarse para mantener pesos invertidos mientras el ahorrista conserva una elevada liquidez.

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Los rendimientos tampoco son iguales entre fondos y pueden cambiar junto con las condiciones del mercado . Por eso, al compararlos, conviene observar tanto el período utilizado como la fecha del dato y recordar que un rendimiento pasado no garantiza el resultado futuro.

Para quien arranca con $100.000, una posibilidad es mantener una parte del capital en este tipo de instrumento mientras define inversiones de mayor plazo.

Cauciones: colocar pesos directamente a muy corto plazo

Quien opera mediante una cuenta comitente también puede colocar dinero directamente en cauciones bursátiles, herramienta asociada al manejo de liquidez de muy corto plazo.

La caución permite prestar fondos dentro del mercado por un plazo determinado a cambio de una tasa.

También puede formar parte de las carteras de los money market. Desde diciembre de 2025, la CNV estableció que estos fondos no pueden destinar más del 20% de su patrimonio neto a cauciones.

Para alguien que empieza con $100.000, la diferencia frente a un fondo es principalmente operativa. En el money market la administración queda delegada. En una caución directa, el inversor realiza la colocación y elige el plazo.

¿Rinde tener dólares invertidos?

Para quien ya cuenta con dólares también existen fondos comunes de inversión. La diferencia frente a los fondos en pesos es importante ya que, en este caso, el rendimiento se obtiene sobre un capital denominado en dólares y el objetivo del instrumento es diferente.

Por eso conviene separar dos decisiones: dolarizar una parte del patrimonio y obtener rendimiento sobre esos dólares. No necesariamente se consiguen con la misma operación.

Cuánto se puede dolarizar con el MEP

Otra alternativa es utilizar una parte del capital para comprar dólar MEP. Al momento de la edición de este 7 de agosto, el dólar MEP cotizaba a $ 1.524,52 para la venta, con un valor de compra de $ 1.523,89.

Imagen ilustrativa

A ese precio, $ 100.000 equivalen aproximadamente a u$s 65,6, antes de considerar eventuales comisiones y diferencias propias de la operatoria.

La dolarización cumple una función distinta de un fondo de corto plazo

Comprar MEP no significa obtener una tasa de interés. El resultado posterior medido en pesos dependerá de cómo evolucione la cotización del dólar.

Por eso puede utilizarse como una forma de distribuir el riesgo cambiario, no como sustituto directo de una inversión que genera intereses.

Cedear: la puerta a los activos del exterior

Una tercera vía para los primeros $ 100.000 son los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR), que permiten acceder desde el mercado local a activos que cotizan en el exterior.

Los certificados pueden negociarse en pesos y su cotización local está influida tanto por la evolución del activo que representan como por el tipo de cambio implícito.

Cedears de ETFs

Estos instrumentos permiten obtener exposición a una cartera de activos mediante una única inversión, lo que facilita la diversificación frente a la compra de una sola acción.

La contracara es el riesgo. Cabe aclarar que el valor de un Cedear puede subir o bajar y, por lo tanto, es más adecuado para capital que el inversor pueda mantener durante un horizonte mayor y cuya fluctuación esté dispuesto a tolerar.

Cómo se podrían repartir los primeros $ 100.000

No existe una distribución que sea correcta para todas las personas. Pero para entender cómo pueden combinarse instrumentos con funciones distintas, un esquema podría ser el siguiente:

50%, es decir $ 50.000, en un money market o instrumento de liquidez de corto plazo

Esta sería la parte destinada a conservar disponibilidad mientras los pesos permanecen invertidos.

25%, unos $ 25.000, para dolarización mediante MEP

Con el dólar MEP en torno a $ 1.524, ese monto permitiría adquirir alrededor de u$s 16,4, antes de costos.

25%, otros $ 25.000, para una inversión de mayor plazo mediante CEDEAR o CEDEAR de ETF

Esta sería la porción con mayor exposición a movimientos de mercado y, por lo tanto, la que debería reservarse para un horizonte más prolongado.

Tené en cuenta que estos porcentajes no representan una recomendación universal sino que funcionan para mostrar que los primeros $ 100.000 pueden distribuirse entre tres objetivos diferentes: mantener liquidez, reducir la exposición exclusiva al peso y comenzar a construir una inversión de largo plazo.

El dato que no hay que perder de vista: la inflación

El último dato oficial disponible corresponde a junio de 2026. El INDEC informó en julio que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 1,9% durante el mes anterior, acumuló 16,8% en el primer semestre y registró una variación interanual de 33,5%.

Este número es clave para evaluar cualquier inversión. No alcanza con observar cuánto ganó nominalmente un instrumento. Para conocer la evolución del poder adquisitivo también hay que considerar qué ocurrió con los precios durante el mismo período.