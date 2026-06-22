La trampa de dejar los dólares parados: qué carteras recomiendan los especialistas para invertir mejor
Los argentinos mantienen más de u$s 250.000 millones fuera del sistema financiero. Desde cuentas remuneradas hasta obligaciones negociables, bonos y acciones, cuáles son las alternativas para que los ahorros en moneda dura no pierdan poder de compra.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 22 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.