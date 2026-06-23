Mientras los inversores argentinos aumentan su exposición a acciones internacionales a través de Cedear, una de las principales sociedades de bolsa de la City actualizó su cartera de acciones globales favoritas y dejó en claro cuáles son los sectores y compañías que considera mejor posicionados para capturar el próximo tramo de crecimiento de los mercados internacionales.

En su último informe de recomendaciones internacionales, Allaria armó una cartera compuesta por diez Cedear con una fuerte apuesta por tecnología, consumo y algunas historias interesantes de mercados emergentes.

La selección refleja una visión claramente orientada hacia la inteligencia artificial, la digitalización de la economía y el crecimiento del consumo global.

La distribución sectorial muestra que el 60% de la cartera está concentrado en dos segmentos: tecnología y consumo discrecional, con un peso del 30% cada uno. El resto se reparte entre energía, salud, servicios de comunicación y finanzas.

Los 10 Cedear elegidos

Dentro del segmento tecnológico, Allaria recomienda Nvidia, Oracle y Globant. En consumo discrecional aparecen Tesla, Mercado Libre y Trip.com.

La cartera se completa con Nu Holdings en el sector financiero, Petrobras en energía, Intuitive Surgical en salud y T-Mobile en telecomunicaciones.

La presencia de Nvidia confirma que la inteligencia artificial se mantiene como la principal temática de inversión global.

Oracle, por su parte, aparece como una apuesta complementaria a la revolución de la inteligencia artificial. El mercado premió a la compañía por su crecimiento en servicios de nube y por la expansión de la infraestructura necesaria para sostener el boom de la IA generativa.

En el frente de consumo, Tesla y Mercado Libre representan dos historias diferentes. La primera sigue siendo una de las principales apuestas a largo plazo en movilidad eléctrica y robótica, mientras que Mercado Libre continúa consolidando su liderazgo en comercio electrónico y servicios financieros digitales en América Latina.

Lo que muestran las señales técnicas

El informe también incorpora una referencia técnica relevante: la posición de cada acción respecto de sus medias móviles de 50 y 200 ruedas.

Entre las compañías con mejor comportamiento técnico se destacan Nvidia y Tesla, cuyos precios se ubican por encima de ambas medias móviles, una señal habitualmente asociada a tendencias alcistas consolidadas. Oracle también muestra fortaleza relativa tras el fuerte rally que registró durante los últimos meses.

En cambio, nombres como Mercado Libre, Globant, Nu Holdings, Intuitive Surgical y Trip.com todavía cotizan por debajo de algunas de sus referencias de largo plazo, lo que sugiere que Allaria también está buscando oportunidades de recuperación dentro de empresas con fundamentos sólidos.

El dato que revela que compran los argentinos

Más allá de las recomendaciones, el informe incluye un monitoreo de los Cedear más operados en el mercado local durante el último mes.

El ranking es liderado por Micron Technology, con un volumen promedio diario superior a los $7.100 millones. Detrás aparecen Nu Holdings, Mercado Libre, Nvidia y Microsoft. Cabe recordar que Micron presenta balance este miércoles 24.

La presencia de Micron en el primer lugar no pasa inadvertida. La compañía se transformó en una de las grandes estrellas bursátiles de 2026 gracias al auge de las memorias de alta capacidad utilizadas en inteligencia artificial, un segmento donde la demanda crece a un ritmo récord.

El dato refleja además un fenómeno que atraviesa a los mercados globales: la creciente concentración de flujos en empresas vinculadas a semiconductores, infraestructura tecnológica y desarrollo de inteligencia artificial.