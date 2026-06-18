“Compralos ahora”: la nueva recomendación del Gurú del blue con el dólar planchado (foto: archivo).

El analista Salvador Di Stefano, conocido como el Gurú del Blue, analizó algunos indicadores macroeconómicos, como el fortalecimiento del Banco Central y un récord de préstamos en dólares. En este sentido, el especialista proyectó cómo será el futuro del país si el Gobierno gana las elecciones y se mantiene el rumbo económico.

Pese a que el analista y consultor, en una entrevista por Radio El Observador, remarcó que el panorama es alentador, también advirtió que esta solidez aún no se traslada a una mejora inmediata de muchas empresas. Al evaluar la situación del consumo, Di Stéfano puntualizó en la dificultad que enfrentan las pymes frente al escenario económico actual.

El análisis del Gurú del Blue sobre la economía argentina y su impacto en las empresas

“Antes tenías una inflación del 120% y las tasas eran negativas contra esa inflación; vos macheabas y hacías bingo”, remarcó. Hoy, con una inflación anual proyectada en torno al 32%, el referente económico advirtió que ese beneficio financiero desapareció.

Luego, Di Stefano puso el foco sobre las pymes y alertó sobre un problema: la tasa de interés hoy es más alta que la tasa de rentabilidad. “Si vos ganás un 4% sobre venta y vas a sacar un crédito a una tasa del 40%, estás acelerando el proceso de fundirte”, aseveró.

Di Stefano sentenció que Argentina no volverá a una situación de crisis, aunque pierda Milei.

Por eso, insistió en que “hoy los negocios son con capital propio” y remarcó que la mejor forma de mejorar la renta en este paradigma es a través del volumen de ventas y la agilización de servicios.

La advertencia más importante del El Gurú del Blue a las empresas para 2027

Fiel a su estilo, el Gurú del Blue apuntó contra los empresarios que retiraron capital del país por temor político. Di Stefano afirmó que el riesgo de que Argentina “vaya rumbo a Venezuela” es inexistente, independientemente de la suerte política del gobierno actual en 2027.

“Gane Milei o no, a Venezuela no volvemos más porque tenemos un acuerdo con Estados Unidos y la sociedad demanda otra cosa”, afirmó.

Bajo esta premisa, su mensaje a los empresarios fue directo: “Volvé a poner la plata en la empresa porque si no te vas a fundir. Yo veo que la gente tiene miedo de volver a poner la plata. Tenés dos caminos: o la ponés o te fundís".

Hacia adelante, Di Stefano vislumbra dos etapas claras en el gobierno de Milei: