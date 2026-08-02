Valentín Canteros creció entre camiones y depósitos. Su familia llevaba años al frente de una empresa de logística cuando una reunión entre primos terminó dando origen a Canteros Wines.

Después de esa conversación comenzaron a viajar a Mendoza hasta encontrar una finca en Vista Flores que conservaba plantas de Malbec de 1914. “Cuando entramos nos llamó la atención la antigüedad de las vides. Ahí entendimos que había algo muy valioso”, recuerda.

Hoy, produce sobre 35 hectáreas en el Valle de Uco y exporta el 70% de sus vinos a Brasil. En los últimos años, además, amplió la capacidad de la bodega y ya trabaja en el desarrollo de nuevas etiquetas premium.

El desembarco en el sector

La propiedad, ubicada en Valle de Uco, contaba con una bodega y 43 hectáreas, de las cuales 35 estaban en producción. Entre los viñedos había plantas de Malbec de 1914 y antiguos parrales de la década de 1950, que la familia decidió conservar como parte del proyecto.

Las primeras inversiones estuvieron destinadas a recuperar la producción. La empresa incorporó sistemas de riego, tela antigranizo y trabajos de fertilización. También sumó al ingeniero agrónomo Marcelo Canatella para llevar adelante el desarrollo del viñedo.

En paralelo, avanzó con una renovación de parte de las plantaciones. Entre cinco y siete hectáreas de Chardonnay fueron reemplazadas por nuevas variedades, entre ellas Sauvignon Blanc, Cabernet Franc y Petit Verdo t, con el objetivo de ampliar la oferta de vinos.

Los primeros vinos

La primera línea fue Al Acecho, integrada por siete varietales: Chardonnay, Sauvignon Blanc, rosado de Syrah, Pinot Noir, Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah. Todas las etiquetas tienen un precio de venta de $ 20.000.

La compañía ya tiene definida una segunda etapa para ampliar la oferta . Entre fines de agosto y principios de septiembre lanzará dos nuevas etiquetas, Espejo de Piedra y Cresta de Uco, que se ubicarán en un rango cercano a los $ 45.000 por botella.

Más adelante incorporará una tercera línea, con vinos que hoy equivaldrían a unos $ 70.000 y que tendrá como emblema el Malbec plantado en 1914.

El salto a Brasil

Mientras la marca daba sus primeros pasos en la Argentina, la familia empezó a trabajar en paralelo sobre un segundo mercado. Hoy, siete de cada diez botellas que produce la bodega se venden en Brasil.

Para ese país, Canteros Wines desarrolló Regionario, una marca que no se comercializa en la Argentina. La línea incluye Malbec, Syrah y Cabernet Sauvignon, tiene un precio de venta de u$s 10 por botella y, en una segunda etapa, incorporará un Torrontés.

“Entendemos que para que la gente nos compre en Brasil tenemos que ser alguien en Argentina. La construcción de la marca lleva mucho más tiempo que la comercial. Lo estamos logrando”, concluye.