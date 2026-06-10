El dólar volvió a repuntar en las últimas semanas y alcanzó un nuevo precio máximo desde febrero. El tipo de cambio minorista cotiza a $ 1.460 para la venta, con una suba de $ 30 desde que inició junio. Asimismo, anotó un alza de 4% en el último mes .

En este contexto, Santiago Bulat, uno de los economistas más consultados, analizó la reciente suba del dólar y proyectó un nuevo valor para el cierre del año. El director de Invecq Consulting descartó que la cotización actual sea sostenible en el largo plazo debido a la dinámica de los precios.

“El tipo de cambio venía bastante rezagado de la inflación y se despertó en las últimas semanas“, señaló en una entrevista radial por Now 97.9. El especialista atribuyó el movimiento a una combinación de un repunte en las importaciones y una demanda de dólares de personas físicas que se mantiene firme.

¿A cuánto proyecta Santiago Bulat el dólar para fin de año?

Para Bulat, el valor actual de la cotización se encuentra en niveles históricamente bajos si se lo analiza en términos reales. “En la convertibilidad, a precios de hoy, el dólar es $ 1370 más o menos", puntualizó el economista, sugiriendo que la cotización actual no es una complicación.

Respecto al futuro de la divisa, el analista descartó que la calma actual se mantenga de forma lineal hasta diciembre. “No creo que terminemos a fin de año con un tipo de cambio de $ 1.400, veo más un $ 1.700”, proyectó el especialista.

Al mismo tiempo, el economista señaló que el mercado ya observa una inflación proyectada del 30% para lo que resta del año. “Si se mantiene a $ 1.450, tendrías un dólar un 25% más barato que como arrancaste el año”, sostuvo.

En qué recomendó invertir

Al ser consultado sobre qué hacer con los ahorros, Bulat desaconsejó el atesoramiento de moneda extranjera en efectivo. “Si tenés un manguete, no compres solo dólares. No tiene mucho sentido“, dijo.

Y dio su recomendación: “Tenés que comprar algún activo dolarizado". Concretamente, consideró a las Obligaciones Negociables (ON) de empresas energéticas como una buena alternativa.

Explicó que estos instrumentos permiten al inversor posicionarse en moneda dura con rendimientos que superan a las opciones tradicionales del exterior. “Un bono del tesoro americano te da el 4,6% o 4,7%. Estas Obligaciones Negociables en dólares dan 6% o 7%“, concluyó Bulat.