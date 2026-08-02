En esta noticia El plan que propone el exnúmero dos de Caputo para desactivar el “temor latente” sobre el dólar

El exviceministro de Economía, Joaquín Cottani, realizó un análisis crítico sobre la situación financiera del país, sostuvo que es necesaria una mayor apertura en las normativas cambiarias y advirtió sobre los desafíos del Gobierno para reactivar la actividad frente a un dólar bajo.

“El principal problema es atarse a ciertas fórmulas dogmáticas que hoy no ayudan, hace falta generar más empleo y crecimiento en los sectores generadores. Por lo que una cierta flexibilización del Gobierno en las normas autoimpuestas en materia cambiaria y fiscal son necesarias“, sostuvo.

La mirada del exfuncionario, quien fuera el número dos de Luis Caputo, también abarcó la política de control del Banco Central (BCRA) sobre el tipo de cambio. Para Cottani, a pesar de que el discurso oficial habla de agregados monetarios, el objetivo real apunta a que la divisa “se mueva lo menos posible”.

La preocupación sobre la recuperación del crédito también ocupó un lugar central en sus observaciones. Bajo su perspectiva, uno de los factores que evita que la demanda de pesos suba es el "temor latente de que en algún momento pueda haber un salto cambiario".

El plan que propone el exnúmero dos de Caputo para desactivar el “temor latente” sobre el dólar

Por eso, Cottani propuso: “La alternativa es tratar de acumular reservas y dejar que el tipo de cambio lo determine el mercado“. El analista sostuvo que este proceso permitiría expandir el crédito a sectores que hoy no tienen acceso al financiamiento, especialmente en dólares.

“Es mejor que el ajuste cambiario se produzca ordenadamente a través de este proceso a que exista siempre ese temor. No es que sea de altísima probabilidad, pero siempre está ahí“, insistió.

Según el exviceministro, el sinceramiento de los precios relativos sobre las normas del mercado también es una condición necesaria para consolidar la estabilidad de largo plazo. “ Es un proceso temporario que no debe reprimirse y del cual va a haber beneficios: primero no va a haber un aumento permanente de la inflación y, en segundo lugar, va a haber más confianza en el país”, aseguró.

Cottani aclaró que no propone una devaluación discrecional y agregó: “No es eso. El Gobierno tiene que manejar la herramienta de la compra de las reservas y dejar que el tipo de cambio lo determine el mercado. Si hoy se deprecia, mañana se puede apreciar como consecuencia de un aumento de la confianza y una atracción de flujos de capital“.

“El Gobierno tiene que dejar que el tipo de cambio lo maneje el mercado y no estar permanentemente interviniendo en una variable solo porque la gente lo juzga por un temor latente” Joaquín Cottani.

Por otra parte, también vinculó la caída de la recaudación fiscal con el actual esquema del dólar. Al haber un tipo de cambio atrasado, sectores exportadores aportan menos en términos de pesos por cada divisa liquidada. Esto impacta directamente en los ingresos por retenciones, que mostraron una merma significativa en los últimos meses.

Además, el estancamiento de la actividad económica golpea la recaudación de impuestos como el IVA y la seguridad social. Cottani argumentó que un tipo de cambio más realista impulsaría las exportaciones y mejoraría el valor de lo recaudado.

“Un proceso de compra de reservas sin esterilización ayudaría a que aumente el crédito y la mora disminuya. Eso va a hacer que sectores como la construcción, por ejemplo, aumente a través de los créditos hipotecarios. Y eso aumenta la recaudación, se produce ese círculo virtuoso”, completó.