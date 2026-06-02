En esta noticia ¿PASO sí o no?

Aunque en reiteradas apariciones públicas Javier Milei prefirió restarle peso a un eventual segundo mandato y aseguró que su futuro político dependerá enteramente “de lo que decidan los argentinos”, en los pasillos del oficialismo los cañones ya apuntan a 2027 .

La expectativa del Gobierno está puesta en lograr una victoria en las urnas que le permita a la gestión libertaria extender su estadía en el poder y profundizar su modelo de país por otros cuatro años.

En este contexto de rearmado del tablero político a mediano plazo, las primeras proyecciones ya están sobre la mesa. Un reciente relevamiento nacional elaborado por Isasi/Burdman , una de las consultoras que suele medir números favorables para el oficialismo, arrojó datos positivos para La Libertad Avanza, posicionando al Presidente como el gran favorito frente a una oposición que todavía busca reorganizarse.

El dato central del estudio al que tuvo acceso El Cronista pasa por la viabilidad de este proyecto reeleccionista. Ante la consulta directa sobre si votarían a favor o en contra de la continuidad del líder libertario, un 44% de los encuestados se mostró a favor.

En la vereda opuesta, el 41% afirmó que sufragaría en contra, mientras que un 15% prefirió mantener su respuesta en la categoría de indecisos, evidenciando un escenario de marcada polarización social.

Esta tendencia se ratifica al analizar los escenarios de primera vuelta. Si las elecciones presidenciales de 2027 fueran hoy, el 40% de los consultados elegiría a La Libertad Avanza. En segundo lugar, a 16 puntos de distancia, se ubicaría el espacio “Fuerza Patria & PJ” (referenciado en figuras como Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa) con un 24%.

Más atrás aparecen las terceras opciones, como el Frente de Izquierda con el 9% y el bloque Provincias Unidas con el 6%.

La encuesta también midió un eventual escenario de balotaje, el cual refleja el nivel de retención de votos que ostenta hoy el oficialismo.

En un hipotético mano a mano entre Javier Milei y el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el Presidente se impondría con un 54% de los sufragios frente a un 35% del referente peronista, dejando apenas un 11% de electores indefinidos.

Los números electorales encuentran su correlato en la evaluación de la gestión nacional. Según el informe, la aprobación del Gobierno se ubica en el 46%, logrando un virtual empate técnico frente al 45% que desaprueba la administración de Milei. En cuanto a su figura personal, el mandatario registra un 42% de imagen positiva, un 15% de valoración regular y un 43% de imagen negativa.

La confrontación de Milei con Kicillof no es casua l . En el terreno de la oposición, el estudio indagó sobre quién es percibido por la ciudadanía como el principal referente capaz de enfrentar al oficialismo.

Como indica la mayoría de los trabajos de este tipo, Axel Kicillof encabeza este apartado al concentrar el 28% de las menciones, consolidándose por encima de la exvicepresidenta Cristina Kirchner, que retiene un 17%, y del exmandatario Mauricio Macri, que aparece en tercer lugar con el 11%.

¿PASO sí o no?

Otro dato clave del sondeo es el amplio respaldo ciudadano a la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Un contundente 68% avaló la propuesta de que cada espacio político defina libremente el método para elegir a sus candidatos, frente a un 25% en desacuerdo. Si bien este clima social sintoniza con las intenciones del Ejecutivo, la estrategia abre un debate frente al reciente análisis del titular de otra consultora, Cristian Buttié.

Tal como detalló en El Cronista esta semana, el especialista advirtió que, paradójicamente, esta maniobra podría jugarle en contra al Gobierno a futuro: al eliminar esta herramienta institucional, el oficialismo podría crear las condiciones para tener un escenario similar al de 2003, donde Menem fue el más votado con 24%.

“Tendríamos una heterogeneidad a lo Perú y después el balotaje es una caja de Pandora”, señaló el director de CB Global Data.

Y subrayó: “Ahí el Presidente perdería el 40 y pico por ciento de apoyo que tiene, porque sufriría el desgaste de enfrentar a varios apéndices de antikirchnerismo no mileístas”.