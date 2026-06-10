El error silencioso de muchos dueños de pymes que puede poner en riesgo el patrimonio familiar
Especialistas consultados por El Cronista advierten que la principal vulnerabilidad suele aparecer cuando los empresarios asumen compromisos personales para sostener la actividad o administran la empresa sin una verdadera separación patrimonial.
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