A menos de un año del inicio del calendario electoral, La Libertad Avanza volvió a marcar diferencias con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires y dejó abierto un interrogante sobre el futuro político del distrito. Desde el espacio que responde a Karina Milei evitaron confirmar un acuerdo con el oficialismo porteño y remarcaron que la discusión recién comenzará el próximo año.

La encargada de fijar esa posición fue Pilar Ramírez, presidenta de LLA en la Ciudad y una de las dirigentes más cercanas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Durante una entrevista con Radio La Red, elogió a Patricia Bullrich, evitó hablar de candidaturas y cuestionó distintos aspectos de la gestión de Jorge Macri.

La Libertad Avanza no confirmó una alianza con el PRO en la Ciudad

Consultada sobre una eventual estrategia común entre ambos espacios para las próximas elecciones, Ramírez respondió: “Ni siquiera sabemos si vamos a compartir el proyecto de Ciudad”, una definición que volvió a instalar dudas sobre la posibilidad de un acuerdo electoral entre libertarios y macristas.

Pilar Ramírez junto a Karina Milei.

Respecto de una eventual candidatura de Patricia Bullrich para la Jefatura de Gobierno, la legisladora evitó dar definiciones y sostuvo que “el año que viene discutiremos cómo son las candidaturas”. De todos modos, destacó a la ministra de Seguridad como una “gran jugadora y una gran política” y afirmó que desde el oficialismo “queremos que sea la ciudad de La Libertad Avanza”.

Las críticas a Jorge Macri y el reclamo por iniciativas libertarias

Ramírez también apuntó contra la administración de Jorge Macri al sostener que varias de las medidas impulsadas en la Legislatura porteña fueron iniciativas de La Libertad Avanza. Entre ellas mencionó la Ley Hojarasca, los cambios en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la ley anti trapitos.

Según la dirigente, aunque el jefe de Gobierno las presente como propias, esas propuestas fueron impulsadas por el bloque libertario. “No somos celosos, pero nos deben el copyright”, ironizó. Además, acusó al PRO de realizar una “sobreactuación de las ideas de la libertad” y sostuvo que el partido amarillo comenzó a adoptar ese discurso después del triunfo presidencial de Javier Milei.

Pilar Ramírez cuestionó la gestión de Jorge Macri y le atribuyó a LLA el impulso de varias iniciativas aprobadas en la Ciudad.

Durante la entrevista, Ramírez también se refirió a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien el oficialismo mantiene una fuerte interna. La legisladora la calificó como una persona “desagradable”, afirmó que “no está a la altura del cargo que debería tener” y aseguró que “ya no nos sorprende nada” porque, según expresó, “no se siente parte de este gobierno”.