Se terminó mayo, un mes en el que el Banco Central (BCRA) quedó al borde de alcanzar su objetivo de comprar u$s 10.000 millones en reservas y el dólar se mantuvo estable .

En este escenario, el consultor financiero Salvador Di Stefano, conocido como el “Gurú del Blue”, analizó los movimientos de las últimas semanas en el mercado y advirtió que el dólar “podría tener un deslizamiento a la suba” en los próximos meses.

En el último informe publicado en su sitio web, Di Stefano hizo una lectura positiva de los indicadores económicos locales e internacionales y aseguró que Argentina atraviesa una mejora sustancial en sus indicadores.

“La mejora de indicadores en la economía local, sumado a un contexto internacional más favorable, hacen que Argentina muestre una mejora sustancial en sus indicadores financieros”, planteó Di Stefano.

El consultor puso foco en el escenario externo y señaló que el petróleo se encamina a cotizar por debajo de los u$s 90 el barril, con expectativas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, lo que devolvería liquidez a los mercados energéticos .

Esto, según Di Stefano, impactará en la inflación global. “La tasa de retorno de los bonos de tesorería americanos debería volver a niveles por debajo del 4,0% anual, lo que sería una gran noticia para el mundo emergente”, advirtió.

Di Stefano proyecta dólar en alza y reservas de u$s 50.000 millones

En el plano local, Di Stefano destaca el desempeño del BCRA. “El Banco Central comenzó a comprar dólares en cantidades importantes: en los primeros 5 meses del año compró cerca de u$s 10.000 millones, que era la meta anual”, señaló, y atribuyó ese resultado a las liquidaciones de Obligaciones Negociables, Bonos Provinciales, exportaciones e inversiones del RIGI.

El analista también proyectó que las reservas brutas llegarán a u$s 50.000 millones hacia el 30 de junio . “Las exportaciones de los primeros 6 meses del año rondarán una cifra similar”, agregó, y estimó que el año 2026 cerrará con exportaciones por u$s 100.000 millones y un saldo de balanza comercial superior a los u$s 20.000 millones.

En materia cambiaria, Di Stefano hizo una advertencia concreta. Afirmó que la inflación podría ubicarse por debajo del 2% mensual en los próximos meses, pero agregó que “el dólar podría tener un deslizamiento a la suba” .

Las recomendaciones del “Gurú” a los ahorristas

Por último, Di Stefano presentó una operación combinada con bonos soberanos que califica expresamente como “muy ambiciosas y altamente especulativas” para los ahorristas.

La estrategia consiste en caucionar una posición en bonos AE38 para comprar AL41. El analista describe el mecanismo: “El inversor que tiene comprado bonos AE38 por el equivalente a 200.000 nominales, hoy tiene el equivalente en dólares a u$s 163.000, con este monto podría caucionar esta posición en busca de u$s 74.000 para comprar 100.000 nominales de AL41″.

Di Stefano calcula que los cupones de ambos bonos pagan la caución en un plazo de 32 meses. “Entre el mes actual y el 9 de enero del año 2029, el bono AE38 paga de amortización y renta u$s 32,46, como tengo 200.000 nominales voy a cobrar u$s 64,92″.

Al sumar ambos instrumentos, el analista proyecta una rentabilidad bruta del 132,8% hasta los años 2038 y 2041.

“Invertí u$s 163.000, me caucioné para comprar los bonos AL41, pagué la caución con la amortización y renta de ambos bonos, y me queda por cobrar u$s 177.040 del bono AL41, más u$s 202.380 de los bonos AL38, esto nos da un total de u$s 379.420 a cobrar hasta el año 2038 y 2041, lo que nos da una rentabilidad bruta de 132,8%”, indicó.

Sin embargo, Di Stefano adviertió sobre los riesgos de la estrategia, la cual recomienda a inversores avanzados. “En primer lugar, necesitamos que Argentina baje el riesgo país y repague la deuda.

En segundo lugar, para que esto funcione es clave “que la tasa de caución en dólares sea baja durante todo el período de tiempo”, precisó.