En esta noticia Uno por uno: cuáles son los servicios que aumentan en junio

A pesar de que el INDEC registró una desaceleración en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril , que fue del 2,6% en total, algunos servicios verán un aumento mayor correspondiente a los períodos que toman en cuenta. En este sentido, las familias verán el impacto de la inflación en costos como alquileres, la cuota del colegio y la prepaga.

De esta forma, el IPC de meses anteriores será la principal variable de estos ajustes. Sin embargo, para evitar una suba mayor, algunos de los prestadores privados traza un valor menor a la inflación acumulada.

Uno por uno: cuáles son los servicios que aumentan en junio

El sexto mes del 2026 verá ajustes simultáneos estas distintas áreas reguladas y contratos privados que incrementarán sus valores de la siguiente forma:

Medicina Prepaga: Las compañías del sector aplican subas con un tope máximo del 2,9%, tomando como referencia principal el último dato inflacionario.

Colectivos y Subte (AMBA): El transporte público metropolitano se encarece mediante una fórmula combinada que impacta tanto en las líneas porteñas como en las bonaerenses.

Peajes porteños: los accesos de la Ciudad de Buenos Aires copian el porcentaje de ajuste implementado en el transporte público.

Agua potable (AySA): El servicio de red en el AMBA sufre una nueva corrección mensual dentro del plan de recomposición que se extenderá durante el invierno.

Colegios privados: los establecimientos educativos con y sin subvención estatal actualizan sus aranceles mensualmente.

Alquileres: Hay subas anuales para los contratos antiguos y actualizaciones escalonadas para los nuevos acuerdos desregulados.

Los servicios ven el aumento acorde a la inflación.

Medicina Prepaga

Las empresas del sector definieron incrementos de hasta el 2,9% según el plan. Firmas como OSDE, Swiss Medical, SanCor Salud, Avalian y Accord Salud fijaron un aumento del 2,6% (idéntico a la inflación de abril), mientras que Omint lidera las subas con un 2,9%. Los ajustes impactarán también en el valor de los copagos.

Colectivos y Subte

El ajuste promedia entre un 4,6% y un 4,8%, cifra que surge de sumar la inflación de abril (2,6%) más un 2% adicional por costos operativos.

En CABA, las líneas internas aumentan un 4,6%, llevando el boleto mínimo a $788,41 .

En Provincia (líneas desde el 200), la suba es del 4,8% y el mínimo pasa a $1.015,06 .

El subte aumenta a $1.558,54 por viaje con SUBE registrada.

Además, el 15 de junio, las 104 líneas de jurisdicción nacional (que cruzan del Conurbano a Capital) sumarán otro 2% de ajuste sobre sus tarifas vigentes.

Agua (AySA)

Las tarifas del servicio de agua y cloacas en el AMBA registran una suba del 3% mensual. La autoridad regulatoria mantuvo este tope (que antes era del 4%) para moderar el impacto residencial, sosteniendo además el descuento del 15% para zonales bajos y los beneficios de la Tarifa Social.

Colegios Privados

Las cuotas mensuales de las escuelas privadas se incrementan entre un 4% y un 5% tanto en la Provincia como en la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje exacto depende del nivel de aporte estatal que reciba cada colegio, y se destina a financiar las paritarias docentes.

Alquileres