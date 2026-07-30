Morgan Stanley eligió dos acciones argentinas para apostar al boom de la IA: cuáles son y cuánto pueden subir
El banco considera que la reciente caída de las compañías vinculadas con la infraestructura tecnológica abrió una oportunidad de compra. Por qué Argentina aparece dentro de la cadena global y qué potencial le asigna.
El S&P Merval sube más de 2% y los ADR avanzan hasta 7% en Nueva York tras la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas. Los bonos en dólares operan mixtos y el riesgo país baja a 441 puntos