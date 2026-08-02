El analista financiero Salvador Di Stéfano, más conocido como el “Gurú del Blue, analizó el escenario cambiario bajó la gestión de Javier Milei pronosticó qué pasará con uno de los indicadores más importantes de la economía en 2027: el dólar.

En una entrevista con Radio El Observador, Di Stefano analizó la visita del FMI y la calificó como “satisfactoria”. “Argentina viene cumpliendo con el equilibrio fiscal, la capitalización del Banco Central y la acumulación de reservas que le permite tener el flujo para pagarle la deuda al Fondo”, destacó.

El analista descartó una desaceleración en la acumulación de reservas y remarcó que julio fue un mes de compras activas para el BCRA. “De cara a los próximos meses todavía queda mucha mercadería de materia prima agrícola: soja, trigo, maíz por vender. Con lo cual, creo que el flujo de dólares va a seguir siendo importante“, precisó.

Sin embargo, el economista alertó sobre la conducta de la sociedad frente al mercado cambiario. “La gente sigue mirando con desconfianza y sigue comprando dólares a pesar de que el billete aumentó solo un 8% en el último año frente a una inflación del 33%“, advirtió.

Del mismo modo, recordó que el dólar blue subió un 60% desde que asumió el nuevo Gobierno, mientras que la inflación acumulada fue del 300%. Para el analista, esta evolución sugiere que los ahorristas están perdiendo “un poder de compra” de forma significativa.

El Gurú del Blue anticipó a qué valor llegará el dólar en 2027: “Tendría que estar...”

Luego, Di Stefano abordó los dichos de Adrián Ravier sobre un dólar a 1800 pesos y explicó que este valor es una proyección racional basada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Y añadió: “ Lo que dijo el vocero es que el dólar va a aumentar al ritmo de la inflación . ¿Tendría que haber dado el número?, No, porque en la Argentina te sacan de contexto. ¿Es una barbaridad lo que dijo? En absoluto, es muy racional que de acá a 12 meses puede estar a $ 1800″.

El especialista aplicó la fórmula matemática sobre el valor del dólar mayorista actual, que ronda los $ 1500. Al proyectar la inflación esperada del 22,2%, el resultado se ubica en $ 1830.

De esta forma, estimó que, siguiendo la proyección inflacionaria, el tipo de cambio actual “tendría que ubicarse entre los 1800 y 1900 pesos” en un plazo de un año.

Sobre el cierre, el especialista aconsejó vender dólares en lugar de comprarlos, apostando a activos reales o financieros. “Guardar los dólares no sirve para nada, eso es del precámbrico. Conviene tener un bono soberano argentino que te va a dar una una rentabilidad, una tasa de interés“, completó.