El próximo martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebrará sus elecciones de medio término, una votación clave para definir el equilibrio de poder en el Congreso durante la segunda mitad del mandato de Donald Trump.

El resultado puede modificar las expectativas sobre el rumbo de la política económica, fiscal y comercial de la principal economía del mundo. En ese contexto, los inversores se mantienen alertas ante posibles movimientos bruscos de los activos, una dinámica que también puede repercutir en las carteras de los argentinos expuestos a los mercados internacionales.

En diálogo con El Cronista, Nicolás Parreira, asesor financiero y director financiero de Grupo Sigma, explicó que el resultado electoral no es el único factor a considerar, sino también la evolución del contado con liquidación. A esto se suma otro factor que, según el especialista, hoy merece incluso más atención que la propia elección: las tasas de interés.

Frente a este escenario, la clave no pasa por anticipar qué partido ganará más bancas, sino por revisar la composición de la cartera, la solidez de las empresas y el precio que se paga por sus acciones.

Cómo pueden impactar las elecciones en las inversiones de los argentinos

“ Las elecciones de medio término suelen estar asociadas con mayor incertidumbre antes de la votación y mejores retornos posteriormente ”, señaló Parreira.

El especialista explicó que existe un antecedente histórico que vale la pena considerar. Según datos de Fidelity citados por el especialista, desde 1938 el S&P 500 registró subas en el 95% de los períodos de 12 meses posteriores a las elecciones de medio término, con un retorno promedio cercano al 14%.

De todos modos, el asesor financiero aclaró que ese comportamiento no debe interpretarse como una garantía de ganancias para el próximo año. El resultado electoral es una variable más dentro de un conjunto de factores que determinan la evolución de los activos.

“ Desde Grupo Sigma tomaríamos el patrón electoral como una variable más, no como una estrategia de inversión ”, sostuvo Parreira. En ese sentido, explicó que después de noviembre seguirán de cerca el crecimiento de beneficios, los márgenes, la generación de caja, las valuaciones y tasas.

Para los inversores argentinos, además, hay una particularidad. Quienes tienen Cedears están expuestos tanto a la cotización de la acción en Estados Unidos como a los movimientos del contado con liquidación (CCL).

“Para un inversor argentino el impacto es doble, no solo por las elecciones sino el contado con liquidación. Por eso una misma acción puede tener un resultado distinto medida en dólares o en pesos”, explicó.

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A la incertidumbre política se suma el escenario monetario. Parreira destacó que la Reserva Federal elevó recientemente la tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de entre 3,75% y 4%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ronda el 5%.

“Con una tasa libre de riesgo tan alta, el mercado pasa a ser mucho más exigente con las valuaciones, principalmente en compañías donde una parte importante del valor depende de beneficios esperados a futuro”, detalló.

Los Cedears que pueden aportar mayor estabilidad a la cartera

Ante un escenario de volatilidad, Parreira recomienda evitar la búsqueda de supuestos refugios automáticos y concentrarse en empresas con fundamentos sólidos.

“ Buscaría empresas con baja dependencia del financiamiento, generación consistente de flujo de caja, márgenes sólidos y capacidad para sostener resultados aun con una economía más débil ”, afirmó.

Dentro de ese grupo, identificó cuatro alternativas para analizar a través de Cedears:

Coca-Cola (KO) . La compañía de bebidas se destaca por la estabilidad de la demanda de sus productos y su capacidad para generar ganancias. Parreira indicó que, durante el segundo trimestre, sus ingresos crecieron un 7% interanual y su ganancia aumentó un 16%. Además, lleva 64 años consecutivos aumentando sus dividendos. No obstante, el especialista remarcó que también hay que evaluar su valuación.

Procter & Gamble (PG) y Johnson & Johnson (JNJ) . También aparecen entre las alternativas para analizar por la menor ciclicidad de sus negocios. Sin embargo, Parreira advirtió que no deben considerarse refugios automáticos ya que, en un escenario de tasas elevadas, también es importante comparar el rendimiento esperado de la acción con las alternativas de renta fija estadounidense.

Berkshire Hathaway (BRK.B). El conglomerado de Warren Buffett tiene un perfil diferente al de las compañías anteriores. Según Parreira, su diversificación entre distintos negocios y su fortaleza financiera son características relevantes para atravesar períodos de corrección. Además, no depende del pago de dividendos para justificar la posición.

Sin embargo, advirtió que incluso las acciones consideradas defensivas pueden verse presionadas en un escenario de tasas elevadas. “Con tasas cercanas al 5%, además de esos fundamentos hay que mirar la valuación: una compañía defensiva también puede caer si el precio incorpora expectativas demasiado altas ”, remarcó.

Para quienes buscan diversificar más allá de las acciones, también mencionó al Cedear de GLD, vinculado al precio del oro. No obstante, aclaró que tampoco debe considerarse una cobertura perfecta, ya que el metal precioso puede verse afectado por tasas reales más altas y un dólar fortalecido.

Qué sectores pueden verse favorecidos o perjudicados después de noviembre

A la hora de evaluar sectores ganadores y perdedores, Parreira considera más importante observar qué medidas podrían avanzar luego de las elecciones que intentar anticipar qué partido obtendrá más bancas.

Uno de los sectores donde el Congreso puede tener mayor incidencia es el energético. Las políticas actuales favorecen a las empresas vinculadas al petróleo y al gas, aunque el especialista destacó que la evolución de los precios del crudo también depende de factores internacionales, como la guerra en Irán.

“Dentro del sector priorizaría empresas con bajo costo de producción, buena generación de caja y deuda controlada, porque son las que tienen mayor capacidad para atravesar una eventual caída del crudo”, indicó.

En el sector financiero, explicó que una menor regulación podría resultar favorable para algunos bancos, aunque las tasas altas también encarecen el crédito y elevan el riesgo de mora.

Por eso, antes de tomar posiciones, Parreira recomendó prestar atención a la calidad de la cartera, los depósitos, el nivel de capital y la evolución de los incumplimientos.

Para las empresas industriales, uno de los puntos centrales será la exposición a las cadenas de suministro. Las compañías que dependen de insumos importados pueden verse perjudicadas por mayores aranceles, mientras que algunos productores locales podrían beneficiarse de una menor competencia externa.

En ese caso, no alcanza con elegir un sector en su conjunto. Es necesario evaluar los márgenes de cada empresa y su capacidad para trasladar mayores costos a los precios.

En tecnología, en tanto, destacó que el crecimiento vinculado a la inteligencia artificial, los semiconductores y los centros de datos sigue impulsando inversiones, aunque las valuaciones continúan bajo presión por las tasas elevadas.

“Una tecnológica puede seguir subiendo con tasas altas si sus beneficios crecen lo suficiente. Por eso preferiría compañías donde el crecimiento ya aparezca en ventas, márgenes y flujo de caja, y no solamente en expectativas futuras”, explicó.

Por el contrario, identificó al sector inmobiliario y a determinadas utilities como algunos de los más sensibles al contexto actual, debido al mayor costo de financiamiento y a la competencia de los bonos del Tesoro con rendimientos elevados.