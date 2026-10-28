El director de la consultora PxQ y exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, trazó un crudo diagnóstico sobre el rumbo económico actual durante una entrevista con Ahora Play. Lejos de avalar el optimismo oficial por la baja de precios, advirtió sobre el elevado costo en la actividad, cuestionó el diseño del esquema cambiario y lanzó duras críticas a la secuencia elegida para desarmar las restricciones.

Uno de los puntos más ríspidos del análisis de Álvarez Agis se centró en la asimetría de los controles cambiarios vigentes entre individuos y sectores productivos.

“¿A vos te parece que está bueno que las empresas, que son las que generan empleo, inversiones y PBI, tengan control de cambios y las personas nos podamos dar el lujo de ahorrar en dólares al tipo de cambio oficial? No tiene sentido. Es populismo financiero”, disparó el economista.

Para el titular de PxQ, facilitar la compra de divisas a particulares mientras la producción continúa atada a trabas administrativas responde a un objetivo de corto plazo: “Es regalarle los dólares a los ahorristas, contra los cuales no tengo nada porque hacen un acto de absoluta racionalidad (...). El lujo que se dan las personas de comprar u$s 3000 millones por mes es un costo que del otro lado la economía paga en términos de riesgo país, incertidumbre y un programa financiero que no cierra”.

En ese sentido, defendió abiertamente la necesidad pragmática de regular el flujo de capitales en lugar de desregular primero la cuenta de atesoramiento: “Sí, quiero volver a los controles de cambio. Porque la ausencia de controles de cambio nos lleva a estos problemas”.

La ilusión del carry trade y la falta de moneda que ve Álvarez Agis

Consultado sobre la estrategia de mantener tasas en pesos para desalentar la dolarización, Álvarez Agis rechazó de plano que la bicicleta financiera sirva para recrear una moneda nacional.

“Si tu manera de recomponer el peso es armar un esquema de carry trade, nunca vas a recomponer el peso como reserva de valor, porque los esquemas de carry trade son, por definición, inestables”, explicó.

Álvarez Agis rechazó de plano que la bicicleta financiera sirva para recrear una moneda nacional.

Y remarcó los plazos históricos: “Recomponer una moneda es una tarea que se mide en lustros, en quinquenios, no en meses de carry trade. Si el Gobierno dice ‘mi tarea es recomponer el peso en mi primer mandato’, está mal orientado. No pasa que las economías recuperen su moneda en cuatro años después de una historia como la argentina”.

Bajo esa misma línea, describió la conducta del comercio exterior frente al peso: “El peso es un estacionamiento incómodo por el cual tiene que pasar el exportador de manera obligada. Cuantas más exportaciones tengas, más demanda de dólares vas a tener porque el exportador no quiere quedarse en pesos”.

El “ratio de sacrificio”: inflación vs. actividad

Álvarez Agis también desmenuzó la inconsistencia teórica que observa en el programa de estabilización, argumentando que se combinó un ancla cambiaria inicial con un endurecimiento monetario que profundizó la caída de la economía.

“Desinflar una economía como esta requiere ir manejando lo que llamamos el ratio de sacrificio: cuánto pagás en términos de PBI para ir desinflando”, señaló. “Si dejan el tipo de cambio acá, yo proyecto 17% de inflación el año que viene, pero no te quiero decir dónde proyecto el PBI. Es horrible”.

Álvarez Agis cargó contra el programa del Gobierno: alertó por una “maratón cambiaria” y tildó de “populismo financiero” la venta de dólares

En esa línea, apuntó contra la inflexible postura del presidente Javier Milei frente a los mercados: “Milei dice con una idea muy gráfica: ‘Yo me voy a atar al mástil’. Y los tenedores de bonos le dicen: ‘Si vos te vas a atar, yo me tiro al barco; no me tengo por qué hundir con tu convicción de que la gente solo quiere que baje la inflación a cualquier costo’”.

¿Hacia una “maratón cambiaria”?

De cara a los próximos meses, el economista descartó un final abrupto de shock y anticipó un desgaste prolongado de las variables cambiarias.

“Esta vez, en vez de una corrida cambiaria en la elección, vamos a tener una maratón, porque ya empezó. Va a ser una cuestión cambiaria de muy largo aliento”, pronosticó.

Por último, al ser consultado de forma directa sobre si el equipo económico tendrá margen para mantener el dólar anclado en estos niveles, Álvarez Agis cerró con una frase lapidaria sobre el balance de la autoridad monetaria: “Lo pongo así: si tienen las agallas de dejar el Banco Central tan mal como lo recibieron, sí”.