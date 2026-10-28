Productos derivados que fueron autorizados hace poco en EE.UU. están detrás de una serie de nuevos fondos cotizados (ETFs) que les permiten a los inversores apostar sobre empresas no cotizantes muy codiciadas, como Anthropic y OpenAI.

Los llamados futuros perpetuos, o “perps”, les permiten a los ETFs ofrecer exposición a empresas privadas sin ser dueños del activo subyacente. La reciente ola de lanzamientos marca el último intento de vender acceso a acciones privadas, a menudo muy ilíquidas, a través de ETFs, la estructura de fondos más líquida del mundo.

Si los fondos resultan exitosos, la estrategia podría derivar en una explosión de ETFs que ofrezcan exposición a empresas privadas, según analistas.

“No hay duda de que estos productos van a facilitar la exposición a empresas [no cotizantes]”, dijo Benjamin Schiffrin, director de política de valores del grupo de defensa Better Markets.

“El problema es que es una forma riesgosa de hacerlo. Son, en esencia, apuestas. No sos dueño de los activos subyacentes”, agregó Schiffrin, quien pidió a los reguladores que “analicen con lupa estos productos”.

Anteriormente, algunos emisores de ETFs buscaron exposición a empresas no cotizantes mediante la tenencia directa de acciones privadas o a través de vehículos de propósito especial.

Pero estas estrategias están limitadas por la necesidad de armar un inventario de acciones que suelen ser de difícil acceso. El impulso más reciente esquiva por completo esa necesidad y abre la posibilidad de una cantidad ilimitada de ETFs que ofrezcan exposición a empresas privadas sin poseer ninguna acción subyacente.

Los futuros perpetuos fueron habilitados para operar en EE.UU. recién en mayo de este año. Suelen usarse para especular con criptomonedas y, a diferencia de los futuros tradicionales, no tienen fecha de vencimiento.

En cambio, los contratos se reajustan a intervalos, a menudo de un día u ocho horas. Los operadores de un lado del contrato pagan una pequeña comisión a los del otro lado cuando el precio del perp sube por encima o cae por debajo del precio del activo subyacente.

Esto desalienta conductas de mercado en las que los especuladores, de otro modo, podrían alejar mucho un contrato perp del precio de su activo asociado. El mecanismo es sencillo en el caso de las criptomonedas, por ejemplo, pero para las empresas no cotizantes muchas veces no hay un precio de referencia observable, sino solo instantáneas obtenidas de rondas de financiamiento o transacciones privadas.

Los exchanges que ofrecen perps vinculados a empresas privadas —como Binance, Coinbase e Hyperliquid— sortearon este problema calculando sus propios precios de referencia, basados en ofertas de compra y venta que los operadores presentan a través de market makers. En algunos casos, se guían por indicaciones externas de valor. Los precios se actualizan continuamente a medida que se opera.

Schiffrin, de Better Markets, describió este año a los perps como “el producto más peligroso del mundo cripto”, en gran parte por el apalancamiento que usan para amplificar las ganancias y las pérdidas en los precios de las criptomonedas. El apalancamiento no es un factor en el caso de los perps de empresas privadas, señaló, aunque hay otros riesgos significativos.

“El futuro perpetuo está atado a una empresa privada en la que no hay operaciones, por lo que no hay precio de referencia. El propio futuro perpetuo está inventando el precio de referencia, lo que parece bastante riesgoso”, dijo.

“El problema es que es una forma riesgosa de hacerlo. Son, en esencia, apuestas. No sos dueño de los activos subyacentes”

Dos ETFs estadounidenses lanzados este mes por Leverage Shares y Corgi Funds, que invierten en las llamadas Mangos —Meta, Anthropic, Nvidia, Alphabet (dueña de Google), OpenAI y SpaceX—, tienen total return swaps vinculados a perps para acceder a Anthropic y OpenAI, que todavía no cotizan.

Hubo presentaciones para varios ETFs similares más, entre ellos uno de Defiance ETFs que invertiría el 80% de su cartera en “líderes pre-IPO”.

En Europa, 21Shares lanzó un Anthropic Synthetic ETP, que cotiza en Viena y Stuttgart, que ofrece exposición a Anthropic a través de total return swaps vinculados a perps, y tiene más en carpeta.

“Creo que los futuros perpetuos pueden ser la próxima gran innovación en los mercados financieros”, dijo el CEO de 21Shares, Russell Barlow. “Tenemos planes de lanzar más productos de un solo activo, de múltiples activos y quizás incluso productos en corto. Creo que acá hay una oportunidad mucho más grande”.

Por lo general, los perps pasarán a ser futuros que siguen el precio de la acción de una empresa una vez que esta salga a cotizar.

“Los futuros perpetuos son, en realidad, una solución bastante elegante a los desafíos de acceder a ciertos valores [a través de ETFs]”, dijo Nate Geraci, presidente de la asesora de inversiones NovaDius Wealth Management.

“Imagino un escenario en el que el uso directo de estos vehículos dentro de los ETFs explote por completo... No tendría problema en obtener exposición a valores de difícil acceso a través de perps, en particular si representan una porción pequeña de una cartera más amplia”, agregó.

Kenneth Lamont, jefe de investigación de Morningstar, dijo que, si bien era escéptico respecto del impulso más amplio de la industria para colocar activos privados entre inversores minoristas “no tan sofisticados”, en este caso había una demanda clara de algunos pequeños inversores por obtener exposición a empresas privadas de alto perfil.

Sin embargo, le preocupaba que algunos inversores no entendieran la naturaleza de la exposición, y que los mercados de perps pudieran ser manipulados si eran pequeños e ilíquidos.

Paul Marino, director de ingresos de Themes ETFs, que opera el ETF Leverage Shares MANGOS, dijo: “Queremos que la gente invierta lo antes posible y obtenga los beneficios de eso en la antesala de la IPO. Hay demanda para esto”.

“El objetivo es darles a los inversores exposición a Anthropic y OpenAI en los mercados privados para que no haya una desconexión cuando lleguen a los mercados públicos”, y el fondo pasaría a tener acciones reales cuando las empresas salgan a cotizar.