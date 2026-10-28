En una zona de Pilar donde predominan los countries y las casas con grandes jardines, avanza un desarrollo inmobiliario de 13 hectáreas que tendrá departamentos y dúplex.

Los precios rondan los u$s 3000 por metro cuadrado, entre los más altos de los complejos residenciales de la zona.

Detrás de Luciérnagas Pilar está Landmark Developments, que tiene al Grupo Werthein como principal inversor.

El proyecto está ubicado sobre la calle Chacabuco, a la altura del kilómetro 48,5 del ramal Pilar, entre La Masía y el Club de Campo Pueyrredón, cerca de Palmas del Pilar y el Hospital Austral.

Escuchá el capítulo completo