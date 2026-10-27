En medio del crash bursátil tras el resultado electoral de Brasil, la bolsa local lo tomó como propio y también se evidenciaron fuertes bajas en los activos argentinos.

En ese contexto, en Aftermarket se analizó el fuerte impacto que tuvo el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil sobre los mercados financieros, en una jornada histórica para las acciones brasileñas, que registraron su mayor caída tras la victoria de Lula da Silva.

El dólar en Brasil avanzó un 9% el lunes, su mayor suba diaria desde 1998, en un escenario marcado por la incertidumbre política y la reacción de los inversores.

Por lo tanto, el análisis en Aftermarket estuvo puesto en el efecto contagio sobre los activos argentinos, que sintieron la presión vendedora proveniente de Brasil en un contexto de creciente sensibilidad financiera.

A nivel local, la atención del mercado comienza a desplazarse hacia las elecciones de octubre de 2027 y sus posibles implicancias para la continuidad del programa económico. En particular, la tensión se refleja en los bonos soberanos, mientras los inversores evalúan las perspectivas de una eventual reelección de Javier Milei y siguen de cerca la evolución de la actividad económica, que muestra señales de estancamiento.

De esta manera, el programa abordó los dos principales factores que condicionan el humor de los mercados de la región: el shock político y financiero en Brasil y la creciente incertidumbre electoral en Argentina, en un contexto en el que los acontecimientos políticos comienzan a tener un peso cada vez mayor en la cotización de los activos.

Analizamos la macro y las perspectivas del mercado local junto a Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance y Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal & Cia.