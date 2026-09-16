Los megadonantes de Estados Unidos respaldan de manera abrumadora a los republicanos de Donald Trump en la carrera de este año por el Congreso, mientras multimillonarios que van desde Silicon Valley hasta Wall Street financian el impulso del partido de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Dieciséis de los 20 mayores donantes del país volcaron dinero a la campaña republicana, según un análisis del FT. George Soros es el principal referente entre los aportantes demócratas. Otros megadonantes canalizaron fondos hacia candidatos que impulsan la desregulación de las criptomonedas y el juego, o que promueven la inteligencia artificial.

Los hallazgos revelan otra elección estadounidense que atrae sumas colosales para moldear su resultado, y también muestran cómo los donantes más ricos se inclinan hacia el Partido Republicano, incluso cuando el partido va detrás de los demócratas en las encuestas. Esto marca además un giro respecto de la carrera presidencial de 2024, cuando Kamala Harris recaudó y gastó considerablemente más dinero que Trump, pero perdió.

“Lo que se está viendo es una leve ruptura con lo esperado”, dijo el politólogo de Stanford Adam Bonica, quien estudia las donaciones de los ricos de Estados Unidos desde 1980. No es inusual que los principales donantes se inclinen hacia los republicanos, pero el equilibrio en esta elección está “especialmente sesgado”.

El dinero fluye por varios canales. Algunos de los mayores donantes financian directamente a los candidatos. Otros construyen enormes cofres de guerra en torno a industrias como la cripto. Un grupo más chico de multimillonarios utiliza redes de Super Pacs para canalizar fondos hacia las carreras de la Cámara de Representantes y el Senado , e intervino primero en las internas, donde el dinero tenía una influencia extra.

En un momento de revuelta populista contra las elites percibidas, el dinero político se concentró aún más entre los ultrarricos. Más de un tercio de los u$s 2.800 millones recaudados para el actual ciclo electoral 2025-26 proviene de los 20 mayores megadonantes, según un análisis del FT sobre las presentaciones más recientes.

En más de 30 contiendas de la Cámara de Representantes y el Senado, más de un tercio del gasto externo provino de grupos que recibieron al menos el 80% de su dinero de megadonantes, definidos como personas que aportaron al menos u$s 5 millones cada una.

“Ahora tenemos un sistema que está orientado hacia estos megadonantes ultrarricos y depende de ellos”, dijo Brendan Glavin, director de investigación de OpenSecrets, una organización sin fines de lucro que hace seguimiento del gasto de campaña.

Estas elites adineradas “vuelcan cientos de millones de dólares al sistema y realmente tienen un efecto desproporcionado”, sostuvo.

Los principales donantes republicanos también aportaron millones de dólares a Maga Inc, el Super Pac que respaldó la campaña presidencial de Trump en 2024. El grupo cuenta hoy con un cofre de guerra electoral de u$s 400 millones.

También contribuyeron grupos de interés especial. Los emprendedores cripto Cameron y Tyler Winklevoss donaron cerca de u$s 11 millones. Los magnates de Silicon Valley Marc Andreessen y Ben Horowitz y sus cónyuges aportaron u$s 18 millones, mientras que el cofundador de OpenAI, Greg Brockman, y su cónyuge donaron u$s 25 millones.

Maga Inc gastó hasta ahora apenas u$s 10,8 millones, respaldando a republicanos alineados con Trump en Texas, Tennessee y Carolina del Sur. Un nuevo grupo, No Going Back Pac Inc, reservó más de u$s 89 millones en publicidad en dos docenas de carreras de la Cámara de Representantes y el Senado desde su formación el 1° de septiembre, incluidos al menos u$s 10 millones desplegados desde el lunes. Aunque Maga Inc no confirmó sus vínculos con el grupo, ambos comparten tesorero, domicilio y banco depositario.

Elon Musk, quien gastó más de u$s 250 millones en la campaña electoral de Trump en 2024, también está intensificando su apoyo a los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

El hombre más rico del mundo aportó cerca de u$s 50 millones a America Pac, en su mayoría el año pasado, y el grupo gastó casi todo ese monto hacia fines de junio. El Super Pac lanzó una campaña publicitaria de más de u$s 8 millones a principios de septiembre. Medios estadounidenses informaron que el jefe de Tesla y SpaceX podría gastar u$s 100 millones en la carrera de 2026.

Financial Times

La industria cripto acumuló uno de los mayores cofres de guerra políticos de la elección, utilizando su creciente influencia bajo el gobierno de Trump para respaldar a candidatos que apoyan al sector.

Fairshake, un Super Pac cripto, recaudó más de u$s 99 millones en contribuciones individuales, casi todas provenientes de un puñado de empresas e inversores, entre ellos Coinbase, Ripple, y Andreessen y Horowitz.

El gasto político se produce en momentos en que Washington toma decisiones cruciales sobre inteligencia artificial, las grandes tecnológicas y las monedas digitales, dijo el profesor de derecho de Columbia Richard Briffault. “Hay simplemente una enorme cantidad de dinero en juego”.

Fairshake transfirió u$s 65 millones a Super Pacs que respaldan a candidatos de ambos partidos, todos diseñados para promover y defender a las criptomonedas, en carreras que van desde Illinois hasta Alabama y Texas.

Algunos multimillonarios también financiaron múltiples Super Pacs, agregando una capa más entre ellos mismos y el candidato que intentan hacer elegir.

La familia Uihlein, magnates navieros del Medio Oeste superior, financió casi por completo dos grupos de campaña enfocados en las internas republicanas de Wisconsin y Kentucky.

JB Pritzker, el gobernador demócrata multimillonario de Illinois y potencial candidato presidencial en 2028, aportó casi el 80% del dinero recaudado por un Super Pac que gastó cerca de u$s 9 millones para respaldar la candidatura al Senado de EE.UU. de la demócrata Juliana Stratton.

El director ejecutivo de Citadel, Ken Griffin, otro aportante multimillonario republicano, utilizó varios vehículos para intervenir en carreras de todo el país. Es el único financista de Fighting for Wyoming y American Patriots, que respaldaron a candidatos en Wyoming y Tennessee, y también aportó cerca de un tercio de los fondos recaudados por un grupo que gastó unos u$s 2,8 millones para oponerse a la candidata demócrata que desafió al senador republicano Dan Sullivan en Alaska.

La concentración del dinero de los donantes adinerados es marcada en las internas de distritos que son seguros para demócratas o republicanos, donde la contienda partidaria puede, en la práctica, decidir quién llega al Congreso.

Los donantes podrían haber advertido que el gasto temprano en esas internas puede ser más eficiente que durante una elección general, señaló Bonica, de Stanford.

“En las internas, se puede tener un efecto bastante considerable”, dijo.

El dinero de Pritzker ayudó a impulsar la victoria de Stratton en Illinois. En Texas, Lone Star Rising Pac, financiado en su mayoría por el multimillonario tecnológico Reid Hoffman, desplegó u$s 15 millones para respaldar al candidato demócrata al Senado James Talarico, incluidos u$s 1,5 millones aportados por Hoffman en apoyo de su campaña interna.