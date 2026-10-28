Semana movida para Apple: concentró múltiples anuncios tecnológicos en pocos días y reservó el mayor cambio para este miércoles: presentó la primera MacBook con pantalla táctil, disponible en versiones de 14 y 16 pulgadas. Los lanzamientos se completan con una iPad mini con pantalla OLED, una iMac actualizada y una MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M6.

Los equipos podrán reservarse desde este miércoles 28 de octubre y llegarán a las tiendas de Estados Unidos el 6 de noviembre.

La MacBook Pro, ahora con pantalla táctil

La nueva MacBook Pro con pantalla PROLED XDR es la primera portátil de Apple que permite interactuar directamente con el contenido sobre el display. Disponible en versiones de 14 y 16 pulgadas, estrena una pantalla OLED con hasta 2.000 nits de brillo y una relación de contraste de 10.000.000:1.

El sensor táctil está integrado en la pantalla para reducir la latencia. Permite desplazarse por una página con el dedo, ampliar fotos con un gesto de pinza, arrastrar diapositivas o acomodar ventanas. Apple también apunta a tareas profesionales: diseñadores pueden trabajar directamente sobre el lienzo y músicos tocar instrumentos virtuales en pantalla. El tacto se suma al teclado y al trackpad, sin reemplazarlos. Además, macOS adapta muchas aplicaciones existentes para responder a los toques.

El equipo es más delgado y liviano, dado que pesa alrededor de 1,5 Kg en la versión de 14 pulgadas y 2 Kg en la de 16. También incorpora la Dynamic Island en reemplazo de la muesca superior y una bisagra rediseñada para dar más estabilidad al usar la pantalla. Lleva los chips M5 Pro y M5 Max, no los M6 que Apple sumó a la versión de 14 pulgadas anunciada esta semana. En Estados Unidos, el modelo de 14 pulgadas parte de u$s 2.899.

Los anuncios llegan después del iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía, que se presentó el 9 de septiembre y salió a la venta el 23 de octubre desde u$s 1.999. También siguen a la renovación de sus productos para el hogar conectado, a mediados de este mes, y al debut del chip M6 en la Mac mini, en agosto.

La MacBook Pro con pantalla táctil permite nuevos modos de uso. Apple

iPad mini, con más pantalla

La nueva tablet iPad mini es, según Apple, la mayor actualización de su historia. La pantalla crece de 8,3 a 8,5 pulgadas y pasa a ser OLED, una tecnología que logra negros más profundos y colores más intensos. El brillo llega a 600 nits en uso cotidiano, contra 500 del modelo anterior, y a 1.200 con contenido HDR. El equipo es además un 15% más fino y liviano, y se convierte en la primera iPad resistente al agua y al polvo.

Por dentro estrena el chip A20 Pro, el mismo que se usa en los iPhone 18 Pro. La compañía asegura hasta 60% más de rendimiento en el procesador, 2,7 veces más en gráficos y 4,5 veces más en tareas de inteligencia artificial que el modelo anterior. El precio arranca en u$s 699 en Estados Unidos, frente a los u$s 599 del modelo previo, que había salido a u$s 499 en 2024.

La tablet iPad Mini ahora tiene pantalla OLED de 8,5 pulgadas. Apple

Equipos Apple con chip M6

La MacBook Pro de 14 pulgadas incorpora el microprocesador M6, que respecto del M5 pasa de 10 a 12 núcleos de procesamiento y de 10 a 12 de gráficos. Apple promete hasta 30% más velocidad en gráficos y 25% más en tareas de IA. Suma Wi-Fi 7, mantiene el diseño y el precio inicial de u$s 1.999, y parte de 1 TB de almacenamiento.

En tanto, la “todo en uno” iMac de 24 pulgadas conserva su diseño y sus siete colores, pero salta directamente del M4 al M6. Según la empresa, ofrece hasta el doble de rendimiento gráfico y hasta cinco veces más velocidad en IA que el modelo anterior; su almacenamiento es el doble de veloz y suma Wi-Fi 7. Para quienes conservan un equipo viejo, afirma que es hasta 12 veces más rápida que la iMac con chip M1 y 18 veces más que la última con procesador Intel. Cuesta desde u$s 1.499, igual que el anterior tras su aumento de junio (antes valía u$s 1.299); la versión superior sale u$s 1.699.

La MacBook Pro de 14 pulgadas con procesador Apple M6. Apple

Un mercado en retroceso

El lanzamiento ocurre en un momento difícil para la industria. Según IDC, los envíos mundiales de computadoras de escritorio, notebooks y estaciones de trabajo cayeron 20,1% en el tercer trimestre, hasta 62,7 millones de unidades, por el encarecimiento de la memoria y el almacenamiento, que se trasladó a los precios. Apple despachó 5,9 millones de Macs, un 11,3% menos, pero como el mercado retrocedió más, su participación subió de 8,5% a 9,5%. Así, se mantiene cuarta, detrás de Lenovo (23,8%), HP (16,5%) y Dell (12,1%).

Gartner estima su cuota en 10,5%, contra 8,8% un año antes, y atribuye el desempeño a las MacBook de gama media. La iMac y la MacBook Pro de 14 pulgadas con M6 mantienen sus precios contenidos en un mercado donde el costo de los componentes empuja los valores hacia arriba.

Apple también actualizó Creator Studio, su suscripción de aplicaciones creativas. Las novedades llegan en noviembre, sin costo para los suscriptores actuales; los nuevos pagarán u$s 12,99 al mes o u$s 129 al año. Keynote, Pages y Numbers incorporan asistentes que entienden el contexto del documento; Pixelmator Pro permite elegir una zona de una imagen y pedir un cambio en lenguaje natural; Logic Pro suma un asistente en beta; y Final Cut Pro integra miles de efectos y plantillas de MotionVFX.