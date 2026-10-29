El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 30 de octubre en diferentes sectores de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.

El organismo advirtió que se esperan lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones acumuladas de hasta 40 milímetros, ráfagas intensas de viento, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

El aviso alcanza al centro y sur entrerriano y a una franja del oeste bonaerense que se extiende desde Magdalena hacia la zona del Partido de La Costa.

Alerta amarilla por tormentas del SMN para Buenos Aires y Entre Ríos

De acuerdo con el pronóstico oficial, las tormentas podrían presentarse con distinta intensidad durante la jornada del viernes, aunque algunas podrían alcanzar características fuertes y provocar complicaciones puntuales.

Las zonas de Entre Ríos y Buenos Aires bajo alerta meteorológica amarilla. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

En Entre Ríos, el área bajo alerta comprende sectores del centro y sur provincial, mientras que en Buenos Aires el aviso abarca localidades del oeste bonaerense, en una franja que se extiende desde Magdalena hasta el Partido de La Costa.

Cuánta lluvia se espera y qué fenómenos pueden acompañar a las tormentas

El organismo meteorológico anticipó valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros , aunque advirtió que esos registros podrían superarse de manera puntual en algunas zonas afectadas.

Además de las lluvias intensas en períodos cortos, las tormentas podrían estar acompañadas por otros fenómenos capaces de generar inconvenientes, entre ellos los siguientes.

Abundantes precipitaciones en períodos cortos , con posibles anegamientos temporarios en sectores vulnerables.

Ráfagas intensas de viento , que podrían provocar la caída de ramas y otros objetos.

Actividad eléctrica frecuente durante el desarrollo de las tormentas.

Ocasional caída de granizo en algunas de las áreas alcanzadas por el aviso.

Las zonas afectadas por la tormenta

Buenos Aires:

Este de Castelli

Este de Chascomús

Este de Dolores

Este de Lezama

Este de Magdalena

Este de Punta Indio

Este de Tordillo

Oeste de Castelli

Oeste de Chascomús

Oeste de Dolores

Oeste de General Lavalle

Oeste de Lezama

Oeste de Punta Indio

Oeste de Tordillo

Pila

Este de General Lavalle

La Costa

Entre Ríos:

Colón

Gualeguaychú

Islas del Ibicuy

Tala

Uruguay

Diamante

La Paz

Nogoyá

Paraná

Villaguay

Gualeguay

Victoria

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar sacar la basura para no obstruir los desagües, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de árboles, postes de electricidad y estructuras inestables.