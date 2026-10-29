Volvió a descarrilar el Belgrano Cargas en Santa Fe: varios vagones volcaron y el maíz quedó desparramado.

Una formación del tren Belgrano Cargas descarriló en la madrugada de este jueves en las inmediaciones de Pasaje Irala de la ciudad de Santa Fe. Cómo resultado del accidente volcaron cuatro vagones provocando daños y demoras.

El accidente ocurrió antes de las 5:00 entre las avenidas Presidente Perón y López y Planes, en el barrio Barranquitas y se trata del segundo descarrilamiento registrado en octubre.

Por el descarrilamiento se desparramó maíz y hubo demoras en la zona

Debido al hecho, hubo interrupciones en el tránsito de la zona oeste de la capital provincial mientras operarios de Trenes Argentinos realizaban trabajos para retirar las unidades afectadas.

Varios vagones cargados con maíz quedaron volcados junto a una vivienda y provocaron daños en las vías. Además, un árbol fue alcanzado por el tren y quedó destruido, afectando el tendido eléctrico y dejando cables colgando.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la avenida López y Planes permanecía cortada en ambas manos, al igual que las calles San Lorenzo, Saavedra y Francia. En tanto, la avenida Presidente Perón está habilitada para circular.

La grave estadística de descarrilamientos en el Belgrano Cargas

Este nuevo accidente se suma a una grave estadística para el servicio del Belgrano Cargas. Se trata del segundo descarrilamiento registrado durante octubre y del sexto ocurrido en la ciudad desde junio.

La línea del Tren Belgrano Cargas se encuentra en proceso de privatización, con la licitación a cerrarse el próximo 11 de noviembre. El pliego contempla que quien gane puede adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).