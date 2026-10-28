Cada estado fija sus propias reglas, así que no existe un sistema electoral único para todo el país.

Los estadounidenses votan el martes 3 de noviembre en las elecciones de medio término. Los demócratas lideran las encuestas nacionales por unos ocho puntos y los mercados los ven favoritos para recuperar la Cámara de Representantes, mientras que el Senado ofrece una pelea más pareja.

A continuación, un repaso de qué se vota, cómo funciona el voto y qué dicen los sondeos.

Qué se vota en las elecciones de medio término de Estados Unidos

Estados Unidos celebra el martes 3 de noviembre sus elecciones de medio término, a mitad del segundo mandato de Donald Trump. Los votantes renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y deciden si los republicanos conservan el control del Congreso o si los demócratas recuperan poder en Washington.

En el Senado, 35 bancas salen a votación: 33 renovaciones regulares y dos elecciones especiales. Las especiales cubren los escaños de Florida, que ocupaba Marco Rubio, y de Ohio, que ocupaba JD Vance. Como los senadores cumplen mandatos de seis años, solo cerca de un tercio de la Cámara alta enfrenta las urnas en cada elección.

Además, 36 estados eligen gobernador. En la mitad de ellos, el mandatario actual no busca la reelección. Los gobernadores influyen en las escuelas, las rutas, los impuestos estatales y, en muchos casos, en la organización de los propios comicios. Hoy los republicanos gobiernan 26 estados y los demócratas, 24.

La boleta incluye mucho más que cargos federales. Los votantes también eligen miles de legisladores estatales, jueces y funcionarios locales, y en algunos estados responden preguntas sobre leyes o reformas. Las legislaturas de Alaska, Arizona, Michigan, Minnesota, New Hampshire, Pensilvania y Wisconsin podrían cambiar de manera notable en 2027.

Hoy los republicanos controlan las dos cámaras. En la Cámara de Representantes, tienen una mayoría de 218 escaños contra 214 demócratas, con un independiente que vota con ellos y dos vacantes. Los demócratas necesitan sumar cuatro bancas para alcanzar los 218 votos que dan la mayoría. Esa diferencia mínima explica por qué los analistas siguen cada distrito reñido.

Publicidad electoral en la calle Main Street de Spring Valley, Nueva York (Estados Unidos). EFE

En el Senado, los republicanos suman 53 bancas contra 47 de la oposición, cifra que incluye a dos independientes que votan con los demócratas. Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para llegar a 51. Con un empate en 50, el vicepresidente JD Vance desempata a favor de los republicanos.

Un factor nuevo pesa en este ciclo: la redistritación a mitad de década. Varios estados republicanos, con el impulso de Trump, rediseñaron sus mapas para ganar escaños. Según un análisis basado en datos de Cook Political Report, diez bancas demócratas se inclinan hacia los republicanos, frente a cuatro en sentido contrario. La economía y el ánimo de los votantes también influyen.

Cómo se vota en Estados Unidos: voto anticipado y voto por correo

Cada estado fija sus propias reglas, así que no existe un sistema electoral único para todo el país. Para votar, una persona debe ser ciudadana estadounidense y tener 18 años al 3 de noviembre. El votante necesita informarse en la web electoral de su estado antes de salir de casa.

Los plazos de registro ya vencieron en muchos lugares, como Nueva Jersey, el 13 de octubre, y Nueva York, el 24. Algunos estados, como Illinois, todavía permiten inscribirse en persona durante el voto anticipado y el día de la elección.

Los plazos de registro ya vencieron en muchos lugares, como Nueva Jersey, el 13 de octubre, y Nueva York, el 24. EFE

El voto anticipado presencial funciona como una alternativa al día de la elección. 47 estados lo permiten, con períodos de entre 3 y 46 días. Solo Alabama, Mississippi y New Hampshire no ofrecen voto anticipado general. Los votantes acuden a un centro habilitado, muestran su identificación si el estado la exige y emiten su voto de inmediato.

Todavía quedan días para votar antes del martes en varios lugares. Texas cierra su voto anticipado el 30 de octubre. Florida lo mantiene hasta el 31. Nueva York y Nueva Jersey permiten votar hasta el 1 de noviembre, e Illinois hasta el lunes 2. Los horarios y los centros cambian según el condado.

El voto por correo funciona de dos maneras. Algunos estados exigen que el votante solicite la boleta con anticipación, y otros la envían automáticamente. Massachusetts, por ejemplo, mandó una solicitud a cada votante registrado, mientras que Texas limita el voto por correo a quienes cumplen requisitos específicos. El votante completa la boleta, la firma y la devuelve.

Los plazos de devolución varían mucho. En California, la boleta vale si lleva matasellos del 3 de noviembre y llega antes del 10. Nueva Jersey acepta boletas con matasellos del 3 que lleguen en seis días. Carolina del Norte exige la entrega hasta las 19:30 del día de la elección.

El voto por correo funciona de dos maneras. Algunos estados exigen que el votante solicite la boleta con anticipación, y otros la envían automáticamente. EFE

Los buzones de entrega también dependen del estado: 15 los exigen, 14 los permiten, 10 no tienen ley y 11 los prohíben. La identificación sigue la misma lógica. Carolina del Norte pide documento con foto, mientras que Illinois y Nueva York no lo exigen para emitir el voto. Casi todos los estados permiten rastrear la boleta una vez enviada.

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones de Estados Unidos

La pregunta central de los sondeos nacionales es el voto genérico: los encuestadores consultan qué partido prefiere el votante para el Congreso. Los demócratas lideran ese indicador por unos ocho puntos. El promedio de Decision Desk HQ les da una ventaja de 7,8 puntos, y el de The Hill y DDHQ la ubica en 8,2.

El índice FiftyPlusOne mostraba el 18 de octubre un 51,7% para los demócratas y un 43,2% para los republicanos. Una encuesta de Fox News del 10 al 12 de octubre dio 54% a 45% a favor de los demócratas. Otra de NewsNation y Decision Desk HQ, realizada entre el 5 y el 9, registró 49% contra 42%.

La popularidad del presidente complica el panorama republicano. Fox News midió una aprobación de Trump del 36%, y Reuters/Ipsos la ubicó en 32%, con 65% de desaprobación. Históricamente, el partido del presidente pierde terreno en las elecciones de medio término cuando su aprobación cae. Aun así, la ventaja demócrata resulta menor que la de 2018, según Newsweek.

En la Cámara, los pronósticos favorecen a los demócratas. Los mercados de predicción de Kalshi les asignaban el 21 de octubre un 91% de probabilidad de ganar la mayoría. Los análisis de Cook y de Sabato dan 214 escaños a los demócratas, a cuatro de los 218 necesarios, entre seguros, probables e inclinados.

Los analistas, sin embargo, piden cautela. Cook Political Report advierte que ganar la mayoría no es un hecho consumado para los demócratas y que los republicanos conservan un camino estrecho para retener la Cámara. Los comentaristas conservadores recuerdan que los sondeos del voto genérico ya sobrestimaron el apoyo demócrata en otras elecciones y que el partido de Trump tiene ventaja en dinero y publicidad.

Senado y gobernaciones: las carreras más disputadas

El Senado ofrece la pelea más reñida. Los mercados de predicción daban a los demócratas un 62% de chances de controlar la Cámara alta al 15 de octubre. Los republicanos todavía defienden una ventaja de 53 a 47. Los demócratas deben ganar cuatro bancas netas y, además, defender sus escaños de Georgia y Michigan.

Texas concentra buena parte de la atención. Una encuesta de la Universidad de Houston, realizada del 10 al 14 de octubre entre 2000 votantes probables, dio 48% al demócrata James Talarico y 46% al republicano Ken Paxton. El margen de error llega a 2,9 puntos, así que el resultado equivale a un empate técnico. Talarico lidera entre los independientes por 60% a 32%.

Texas concentra buena parte de la atención. Una encuesta dio 48% al demócrata James Talarico y 46% al republicano Ken Paxton. EFE

Paxton derrotó al senador John Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas, con el respaldo tardío de Trump. El presidente hizo campaña en Texas a comienzos de octubre para sostener esa candidatura. Trump ganó Texas por 14 puntos en 2024, por lo que una derrota republicana allí marcaría un cambio fuerte en el mapa.

Otras carreras completan el tablero. En Alaska, la demócrata Mary Peltola desafía al senador Dan Sullivan. En Ohio, Sherrod Brown compite con Jon Husted por la banca especial. Maine, Carolina del Norte e Iowa figuran como reñidas para los pronosticadores. En Michigan, la banca queda abierta tras el retiro del demócrata Gary Peters.

Entre las gobernaciones, Cook Political Report marca cinco carreras en las que cualquiera de los partidos tiene buenas chances. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Wisconsin aparecen en ese grupo. En Nevada, el republicano Joe Lombardo busca la reelección, y los sondeos de encuestadoras independientes muestran una pelea ajustada.

El mapa de gobernaciones exige más esfuerzo a los demócratas. Según Brookings, defienden cinco estados que Trump ganó en 2024: Arizona, Kansas, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Los republicanos solo defienden dos estados que ganó Kamala Harris, y apenas New Hampshire se ve como potencialmente competitivo.

Las encuestas muestran un clima favorable para los demócratas, pero los mercados de predicción no sustituyen a los sondeos y cambian a diario. El resultado final puede tardar en conocerse por el conteo de boletas por correo: California, por ejemplo, acepta votos que lleguen hasta el 10 de noviembre. El nuevo Congreso asume el 3 de enero de 2027.