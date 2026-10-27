Invertir a largo plazo no consiste simplemente en comprar la acción que más subió y mantenerla durante diez años. Para sostener una estrategia en ese horizonte, es necesario diversificar la cartera, elegir activos con fundamentos sólidos y revisar periódicamente que las razones que motivaron cada inversión sigan vigentes.

La clave está en combinar instrumentos que permitan aprovechar el crecimiento de los mercados sin quedar expuesto a los riesgos de una sola empresa o sector.

En diálogo con El Cronista, Nicolás Parreira, asesor financiero y director financiero de Grupo Sigma, explica qué activos elegiría para construir una cartera diversificada a diez años y qué sectores identifica con potencial de crecimiento.

Cómo distribuir una cartera para los próximos diez años

Para Parreira, antes de definir una cartera es necesario analizar el perfil de cada inversor. La edad, la tolerancia al riesgo, los objetivos financieros y la necesidad futura de liquidez son factores clave para determinar la distribución adecuada.

Como referencia, propone para un inversor de perfil moderado una cartera compuesta por un 60% de renta variable, un 30% de renta fija, un 5% de oro y un 5% en instrumentos de muy corto plazo.

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Dentro de la renta variable, destinaría un 45% a ETFs amplios y diversificados, con una participación importante de instrumentos que siguen al S&P 500, como el SPY, complementados con otros mercados o sectores. El 15% restante se distribuiría entre acciones y Cedears seleccionados por la solidez de sus negocios.

En renta fija, el especialista asignaría un 20% a obligaciones negociables y deuda corporativa, tanto local como internacional, diversificadas entre emisores, sectores y vencimientos. El 10% restante lo destinaría a bonos soberanos argentinos, teniendo en cuenta los rendimientos que ofrecen y el mayor nivel de riesgo que implican.

El oro ocuparía un 5% de la cartera como herramienta de diversificación y cobertura. Por último, el 5% restante lo destinaría a instrumentos de corto plazo, como fondos de alta liquidez o letras del Tesoro de Estados Unidos, de manera que el capital permanezca disponible, pero continúe generando rendimiento.

Qué ETF elegir para invertir a diez años

Los fondos cotizados, conocidos como ETF, permiten invertir en una canasta de activos mediante un solo instrumento. Los que replican índices amplios ofrecen exposición a numerosas compañías y sectores, lo que facilita diversificar sin tener que seleccionar cada acción individualmente.

Mauro Cavallo, asesor financiero, considera que los ETF que siguen al S&P 500 pueden funcionar como base de una cartera de largo plazo. Entre las alternativas menciona al SPY y al IVV, que tienen Cedear en el mercado argentino.

Para ampliar la exposición al sector tecnológico, también señala al QQQ, que sigue al Nasdaq 100, y para diversificar geográficamente, a los ETF de mercados emergentes EEM e IEMG.

“Pienso la cartera en dos partes: una porción mayoritaria en índices amplios , que es lo que da tranquilidad y consistencia en el tiempo, y una porción menor en ETFs temáticos , donde uno le pone convicción a una tendencia puntual buscando un plus de rendimiento, sabiendo que ahí el riesgo también es mayor”, resume el especialista.

Cavallo destaca que, antes de elegir un fondo, conviene analizar el índice que replica, sus costos, el tamaño, el volumen operado y la trayectoria de la administradora.

Qué Cedears comprar y mantener durante una década

Para quienes buscan seleccionar empresas individuales, Parreira propone un grupo de compañías internacionales con negocios consolidados y distintas fuentes de ingresos. Su selección incluye Microsoft, Alphabet, Amazon, Visa y Berkshire Hathaway, además de Nvidia con una participación menor.

Microsoft ofrece exposición al software empresarial, los servicios en la nube y la inteligencia artificial. Alphabet combina sus negocios de búsquedas, publicidad y YouTube con el desarrollo de servicios en la nube. Amazon, por su parte, reúne comercio electrónico, publicidad digital y Amazon Web Services.

Visa suma una exposición diferente, vinculada con la expansión de los pagos digitales, mientras que Berkshire Hathaway aporta diversificación mediante sus negocios de seguros, energía, ferrocarriles, industria y su cartera de inversiones.

Nvidia también aparece entre las alternativas por su papel en el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial. Sin embargo, Parreira advierte que tiene riesgos asociados con su valuación, la concentración de clientes, las restricciones comerciales y los cambios tecnológicos.

Más allá de los nombres elegidos, el especialista sostiene que una empresa debe reunir ciertas condiciones para permanecer en una cartera durante una década : contar con una ventaja competitiva difícil de replicar, generar efectivo de manera consistente, mantener un endeudamiento razonable y tener capacidad para adaptarse a los cambios del mercado.

Qué sectores tienen mayor potencial de crecimiento

La inteligencia artificial aparece entre las principales tendencias que los especialistas siguen de cara a los próximos diez años. Sin embargo, las oportunidades no se limitan a las empresas que desarrollan los modelos, sino que también abarcan a las compañías que proveen la infraestructura necesaria para sostenerlos.

Parreira destaca los semiconductores, los servicios en la nube, los centros de datos, el software empresarial y la ciberseguridad. A medida que crece la digitalización, también aumenta la necesidad de capacidad de procesamiento, almacenamiento, redes y energía.

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Cavallo coincide en el potencial de la inteligencia artificial y los semiconductores, pero suma otras tendencias, como la transición energética, la energía nuclear y los minerales críticos que requiere la transformación tecnológica.

El asesor también menciona la computación cuántica como un área para seguir de cerca, aunque aclara que todavía implica riesgos y que no conviene apresurarse a invertir sin comprender sus características.

Fuera del universo tecnológico, Parreira identifica oportunidades en los pagos digitales, la infraestructura financiera, la salud, la biotecnología y la tecnología médica. El envejecimiento de la población y la demanda de nuevos tratamientos y herramientas de diagnóstico pueden impulsar estos sectores durante la próxima década.

De todos modos, los especialistas advierten que identificar una industria con potencial no garantiza que todas sus empresas vayan a generar buenos resultados. Por eso, recomiendan analizar la calidad del negocio y su capacidad para generar retornos, en lugar de invertir únicamente porque una tendencia está de moda.

Los errores que pueden comprometer una inversión a diez años

Uno de los errores más frecuentes es comprar una acción o un sector después de una fuerte suba, impulsado por los buenos resultados recientes. En esos casos, el inversor puede terminar pagando un precio demasiado elevado y concentrando más riesgo del que tenía previsto.

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Otro problema aparece cuando las caídas del mercado generan temor y llevan a vender de manera impulsiva. Para Parreira, la cartera debe ser compatible con el riesgo que cada persona realmente puede tolerar. También es importante contar con una reserva separada para gastos y contingencias, de modo que una necesidad de dinero no obligue a desprenderse de los activos en un mal momento.

El especialista advierte, además, que invertir a diez años no significa comprar y olvidarse. Es necesario revisar periódicamente las posiciones y comprobar que las razones que justificaron cada inversión sigan vigentes.

En el caso de los Cedears, también hay que considerar que su cotización en pesos depende tanto de la evolución de la acción extranjera como del tipo de cambio y del ratio de conversión del certificado.

Parreira explica que vender antes de cumplir el horizonte previsto puede tener sentido si cambia el fundamento de una inversión, por ejemplo, cuando una empresa pierde su ventaja competitiva, deteriora sus márgenes de forma sostenida o acumula deuda sin una justificación razonable. Una caída temporal de la cotización, en cambio, no necesariamente implica que haya que vender.

Qué estrategia seguir para invertir durante diez años

Para aumentar las posibilidades de obtener buenos resultados, los especialistas recomiendan combinar diversificación, aportes periódicos y disciplina. En lugar de intentar encontrar una única inversión ganadora, la estrategia consiste en construir una cartera capaz de atravesar distintos escenarios económicos.

Realizar aportes de manera gradual puede reducir la dependencia del momento de entrada y permitir comprar activos en distintos momentos del mercado. A su vez, reinvertir los intereses y dividendos contribuye a acumular rendimientos a lo largo del tiempo.

Parreira destaca que no alcanza con mirar cuánto subió una acción. También hay que considerar los dividendos distribuidos, los intereses obtenidos, la volatilidad y el comportamiento de la inversión durante las caídas.

Por último, recomienda revisar la cartera y rebalancearla periódicamente para conservar una distribución acorde con los objetivos y el perfil de riesgo. No se trata de operar constantemente, sino de realizar ajustes cuando cambian las condiciones del mercado, las necesidades del inversor o los fundamentos de los activos.