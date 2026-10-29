El dólar blue hoy jueves 29 de octubre cotiza a $ 1545 para la compra y $ 1565 para la venta, en la cuarta rueda de la semana.

El paralelo cotiza, en lo que va de octubre, $ 5 por encima del valor al que cerró septiembre ($ 1560). Además, se ubica $ 35 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy jueves 29 de octubre cotiza a $ 1510 para la compra y $ 1560 para la venta, en las pantallas del Banco Nación.

La divisa acumula $ 10 de aumento en lo que va de la semana y cotiza $ 20 por encima del valor al que cerró septiembre ($ 1540), mes durante el que sumó $ 15. En tanto, se ubica $ 80 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2015 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

El dólar mayorista se ubicó a $ 1556,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1948,85.

La brecha entre el blue y el oficial es de 0,32%.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante octubre los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,7% correspondiente al dato del IPC de agosto.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Este miércoles la entidad no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En lo que va del mes, acumula compras por u$s 1252 millones, cifra que supera al total de los dos últimos meses.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 50.601 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy jueves 29 de octubre

El dólar blue hoy jueves 29 de octubre cotiza a $ 1545 para la compra y $ 1565 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1510 $ 1560 Dólar Blue $ 1545 $ 1565 Dólar Mayorista $ 1507 $ 1556,90 Dólar MEP $ 1573,1 $ 1573,5 Dólar CCL $ 1678,1 $ 1683,8

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este jueves 29 de octubre

El dólar CCL o dólar cable hoy jueves 29 de octubre se consigue a $ 1678,1 para la compra y $ 1683,8 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este jueves 29 de octubre

El dólar MEP hoy jueves 29 de octubre cotiza a $ 1573,1 para la compra y $ 1573,5 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 29 de octubre

El dólar oficial hoy jueves 29 de octubre cotiza a $ 1560 para la venta. Banco por banco, los precios son: