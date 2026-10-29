Lavar las frutas y verduras antes de consumirlas es una práctica clave para reducir la presencia de suciedad, microorganismos y residuos que pueden quedar en la superficie.

Desde el canal de YouTube Ecología Verde, recomiendan el uso de bicarbonato y vinagre por separado para la limpieza de los alimentos.

Por qué es importante limpiar las frutas y verduras antes de consumirlas

Limpiar los alimentos antes de consumirlos ayuda a retirar tierra, polvo y otras sustancias que pueden quedar adheridas durante la cosecha, el transporte o la comercialización. Esta limpieza es especialmente importante en aquellas frutas y verduras que se consumen crudas y sin cocción.

Echar bicarbonato y vinagre en las frutas y verduras: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, los productos frescos pueden entrar en contacto con distintos microorganismos a lo largo de la cadena de producción y distribución. Una correcta higiene permite reducir la presencia de bacterias y otros contaminantes que podrían llegar al organismo al comerlos.

Echar bicarbonato y vinagre en las frutas y verduras: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomienda lavar las frutas y verduras con agua corriente, frotar la superficie y lavarse las manos antes y después de manipularlas.

Limpiar las frutas y verduras con bicarbonato o vinagre

El canal de YouTube Ecología Verde recomendó utilizar estos dos ingredientes para la limpieza de frutas y verduras.

Bicarbonato de sodio

Este producto económico y fácil de conseguir puede ser utilizado para la limpieza de alimentos. Según el video, se debe diluir una cucharada de bicarbonato en un litro de agua y remover.

Luego, dejar los alimentos en remojo por 10 minutos.

Vinagre

Este producto, comúnmente utilizado para cocinar, puede ayudar a desinfectar los alimentos si es usado de la forma correcta.

Según Ecología Verde, hay dos opciones para utilizarlo:

Diluir un vaso de vinagre en un litro de agua y dejar las frutas y verduras 10 minutos en remojo.

Poner el vinagre en un pulverizador y rociarlo en los alimentos antes de cocinarlos.

Para qué sirve el bicarbonato y el vinagre y por qué los recomiendan

El bicarbonato de sodio y el vinagre se recomiendan como alternativas caseras para limpiar frutas y verduras antes de consumirlas.

El primero puede ayudar a desprender ciertos residuos de la superficie, mientras que el vinagre tiene propiedades antimicrobianas en determinadas condiciones.

Sin embargo, utilizarlos no garantiza la eliminación de todos los microorganismos ni de los residuos de pesticidas. Además, no conviene mezclar ambos ingredientes, ya que reaccionan entre sí y se neutralizan parcialmente, por lo que la combinación no necesariamente mejora la limpieza.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda lavar las frutas y verduras con abundante agua corriente potable y frotar las que tengan una superficie firme. No aconseja utilizar jabón, detergentes ni productos de limpieza domésticos para lavar alimentos.