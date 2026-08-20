Bienes Personales 2026: bajan las alícuotas, pero ARCA amplía quiénes deben declarar
Con el ajuste por IPC, en 2026 sube el piso para pagar Bienes Personales y bajan las alícuotas, pero también crece la cantidad de asalariados y jubilados obligados a presentar la declaración informativa ante ARCA.
Las tasas varían de manera significativa entre bancos y esa diferencia puede representar cientos de miles de pesos en la cuota inicial. Cuánto se paga según el valor de la propiedad y qué recomiendan mirar los especialistas antes de tomar una deuda a largo plazo.