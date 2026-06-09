Cómo mejorar tu score crediticio y aumentar tus chances de acceder a un crédito hipotecario
Mientras crece la demanda de créditos hipotecarios, las entidades financieras endurecen los controles sobre los antecedentes de los solicitantes. Qué factores influyen en el score crediticio, qué errores pueden perjudicarlo y cuáles son las estrategias para mejorar la calificación.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 9 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.