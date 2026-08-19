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El Banco Central puso en marcha hoy la nueva política de crédito para habilitar los préstamos en dólares para personas jurídicas que no generen divisas en su actividad ni que presenten garantías de otras firmas exportadoras.

A través de la circular A 8457, el Central ajustó la “Política de Crédito. Capitales Mínimos de las Entidades Financieras. Grandes Exposiciones al Riesgo de Crédito”, habilitando como destino “Financiaciones a otras personas jurídicas que no encuadren en los puntos anteriores, sin superar el 15% de los depósitos en moneda extranjera de la entidad”.

Como contrapartida a esta flexibilización del otorgamiento de préstamos, la normativa establece tres requisitos prudenciales que tendrán que cumplir los bancos, y que significa mayor control a los tomadores y costos para las entidades.

Se trata de uno de los límites prudenciales que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, la semana pasada en conferencia de prensa para incentivar el crédito del sistema financiero.

Por una parte, las circulares habilitan los préstamos en dólares a todas las personas jurídicas, sin limitarlas a beneficiarios de exportaciones o de contar con garantías.

En general, la circular habilita a aquellos que implícitamente no estaban autorizados a tomar créditos, que ahora podrán, siendo personas jurídicas, con un límite que es el del 15% de los depósitos en dólares que tenga la entidad.

Pero luego, al momento de otorgar los créditos, “se deberá tener especial atención al flujo de fondos y/o situación patrimonial, de manera de que el deudor pueda afrontar posibles incrementos en el importe de las obligaciones sin afectar su capacidad de pago, teniendo en cuenta que sus ingresos pueden no seguir la evolución del tipo de cambio y considerando lo establecido en el primer párrafo”.

Hasta el momento, los bancos debían someter a los beneficiarios de créditos en dólares a una verificación de la capacidad de pago considerando al menos dos escenarios de variaciones significativas del tipo de cambio, de diferentes magnitudes y hasta un año.

Ahora se agrega el examen del flujo de fondos y la situación patrimonial.

El BCRA también dispuso que estas financiaciones a personas jurídicas que no tengan ingresos en divisa tendrán que ser previsionados como gran exposición al riesgo de crédito el equivalente a 1,25 veces el monto del crédito, lo que resulta en un castigo patrimonial al banco.

Quiénes pueden acceder

La circular A 8457 establece nuevas categorías para acceder a los créditos en dólares del banco. En su comparación con la normativa del Central denominada Política de Crédio, que ordena todas las regulaciones anteriores determina posiciones para cada uno.

Conceptualmente, hasta ahora, el crédito fondeado con depósitos en dólares estaba esencialmente canalizado hacia exportadores, actividades vinculadas a exportaciones, empresas con generación de divisas o destinos y garantías específicamente autorizados por el BCRA. Había excepciones puntuale para determinadas importaciones de bienes de capital.

Ahora, continúa ese andamiaje, pero se agrega una categoría mucho más amplia: la de “otras personas jurídicas que no encuadren en los puntos anteriores”. Es decir, la A 8467 permite que empresas que no pertenecen a los destinos tradicionales de la Sección 2 también accedan a este financiamiento.

El límite es que el conjunto de estas nuevas financiaciones no supere el 15% de los depósitos en moneda extranjera del banco.