Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del jueves 20 de agosto minuto a minuto
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 20 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Las tasas varían de manera significativa entre bancos y esa diferencia puede representar cientos de miles de pesos en la cuota inicial. Cuánto se paga según el valor de la propiedad y qué recomiendan mirar los especialistas antes de tomar una deuda a largo plazo.