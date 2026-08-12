Por qué ahora es un buen momento para comprar una propiedad y qué anticipa el mercado
En diálogo con El Cronista, Beltrán Briones, cofundador y presidente de Grupo Briones, explicó por qué considera que el mercado atraviesa una ventana de oportunidad para comprar y qué factores podrían impulsar una suba de precios en los próximos años.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 12 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.