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Misiones, Corrientes y Chaco se preparan para un cambio marcado en las condiciones del tiempo durante este jueves 20 de agosto. El pronóstico anticipa una jornada con lluvias y tormentas en distintos sectores de las provincias con ráfagas de viento y posible caída de granizo.

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Llega un temporal a Misiones, Corrientes y Chaco: cómo estará el clima este 20 de agosto provincia por provincia

Los informes oficiales del SMN anticipan un jueves marcado por tormentas que golpearán diversas provincias:

Misiones

En Misiones el jueves estará marcado por lluvias a lo largo de todas las localidades, desde Apóstoles hasta Iguazú. En Posadas, la ciudad capital, se esperan hasta 12 milímetros acumulados con vientos de hasta 50 kilómetros por hora. La temperatura durante la jornada se ubicará entre 16° y 13° con cielo nublado.

Tras el temporal, el viernes amanecerá con mínimas de 10° y el cielo despejado con el sol a pleno.

Shutterstock / Composición Canva

Corrientes

En Corrientes las condiciones de lluvias serán más leves, pero con fuerte presencia de vientos. Las localidades que podrían presentar chubascos a lo largo de la jornada son: Empedrado, Goya, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros y Paso de los Libres.

Chaco

Tras el temporal que golpeó Chaco el pasado miércoles 19, as lluvias volverán a estar presentes en gran parte de la provincia con vientos fuertes. Las temperaturas se ubicarán entre los 17° y los 9°.

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Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

El SMN detalló que el clima en la Ciudad de Buenos Aires estará de la siguiente manera en la semana:

  • Jueves 20: mínimas de 8° y máximas de 17° con cielo despejado y bajo nivel de humedad.
  • Viernes 21: mañana fresca con 7° y sin probabilidad de lluvias. Máxima de 12° por la tarde.
  • Sábado y domingo: el fin de semana estará marcado por la presencia del sol, la baja humedad y las mañanas frescas. Se esperan entre 4° y 13°.