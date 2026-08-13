Nuevo mapa inmobiliario: las zonas con mejor potencial de crecimiento para construir hoy según desarrolladores
Mientras los barrios más consolidados de CABA alcanzan valores cada vez más altos y ofrecen menos terrenos disponibles, los desarrolladores empiezan a poner el foco en zonas con buena conectividad, servicios y precios más accesibles. Qué barrios miran hoy y qué proyectos tienen mejores perspectivas de venta.
El oro recuperó terreno en agosto y volvió a niveles que no se veían desde junio. Para el inversor, existen formas de exponerse al metal sin comprarlo físicamente, pero cada instrumento implica riesgos y comportamientos distintos.