Argentina atraviesa un momento singular en materia de inversiones productivas. Tras décadas de inestabilidad macroeconómica, cambios regulatorios y dificultades para atraer capitales de largo plazo, la situación tiende a normalizarse y, en este contexto, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se presenta como una herramienta capaz de ayudar a reposicionar al país en el mapa global de decisiones de inversión.

A poco más de dos años de su implementación, los números y el interés generado permiten afirmar que el régimen está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue concebido. Más allá de las distintas interpretaciones que puedan existir, resulta difícil ignorar que el RIGI ya ha logrado atraer proyectos por decenas de miles de millones de dólares en sectores estratégicos como energía, minería, petróleo e infraestructura. Sin embargo, el verdadero valor del régimen no radica únicamente en los beneficios fiscales que otorga. Su principal aporte es algo mucho más escaso en Argentina: previsibilidad.

Cuando conversamos con inversores internacionales interesados en desarrollar proyectos en el país, paradójicamente la primera pregunta que hacen no está vinculada con exenciones impositivas o incentivos económicos. Buscan conocer el nivel de estabilidad que ofrece Argentina para comprometer capital durante los próximos veinte o treinta años.

En industrias como oil & gas, minería o infraestructura, los proyectos requieren inversiones multimillonarias y horizontes de recuperación de largo plazo. En ese contexto, la previsibilidad es tan importante como la calidad de los recursos naturales.

El RIGI intenta responder precisamente a esa necesidad mediante un esquema de estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por treinta años. Para muchos inversores globales, esta garantía representa un factor decisivo al momento de evaluar si un proyecto argentino puede competir contra alternativas en otros mercados. Argentina cuenta con recursos de clase mundial, siendo Vaca Muerta un ejemplo extraordinario de ello. Pero disponer de recursos no siempre alcanza para atraer inversión. La experiencia internacional demuestra que el capital se dirige hacia aquellos países que ofrecen reglas claras y sostenibles en el tiempo.

Aprender de los errores del pasado

Uno de los aspectos más relevantes del régimen es que incorpora lecciones obtenidas de experiencias anteriores. Argentina ya ha contado con esquemas que prometían estabilidad a determinados sectores. Sin embargo, en muchos casos surgieron dificultades operativas y regulatorias que terminaron erosionando la confianza de los inversores. El RIGI procura corregir parte de esas falencias mediante mecanismos que brindan mayores garantías sobre la aplicación efectiva de los beneficios otorgados. El objetivo es que la seguridad jurídica no quede únicamente plasmada en una norma, sino que pueda materializarse en la operación diaria de cada proyecto. Esta diferencia es fundamental porque los inversores globales no evalúan solamente la letra de una ley. También analizan la capacidad institucional de un país para sostener los compromisos asumidos a lo largo del tiempo.

Otro elemento destacable es el esfuerzo por reducir algunas de las distorsiones históricas del sistema tributario argentino. Durante años, determinadas características impositivas encarecieron significativamente el desarrollo de grandes proyectos. Un caso emblemático fue el tratamiento del IVA asociado a las inversiones iniciales, que muchas veces implicaba inmovilizar montos muy elevados durante extensos períodos.

El RIGI también mejora la competitividad de la carga tributaria efectiva respecto de estándares internacionales y elimina algunos costos financieros que impactaban negativamente sobre la rentabilidad esperada de las inversiones. Esto no significa que Argentina haya resuelto todos sus desafíos tributarios, pero sí representa un avance importante para nivelar la cancha y que los proyectos locales puedan competir en igualdad de condiciones frente a oportunidades disponibles en otras geografías.

Por otra parte, el progresivo desacople que comienza a observarse entre el riesgo soberano argentino y el riesgo de determinados proyectos corporativos en sectores como energía, hace que varias compañías hayan conseguido acceder a financiamiento internacional de largo plazo con condiciones que reflejan cada vez más la calidad de sus activos, sus flujos de fondos y sus perspectivas de exportación. Naturalmente, el riesgo país continúa siendo una variable relevante. Sin embargo, los inversores empiezan a analizar con mayor profundidad los fundamentos individuales de los proyectos, especialmente aquellos vinculados con Vaca Muerta y otros desarrollos estratégicos. Incluso hemos observado casos de inversores institucionales que buscan recalibrar sus modelos de evaluación de riesgo para Argentina incorporando los efectos que el RIGI puede generar sobre la previsibilidad de los negocios y el costo de capital.

Es importante resaltar 2 factores adicionales que ayudan a la llegada de los Proyectos a Argentina. Por un lado, el Gobierno se encuentra realizando un trabajo muy serio para la evaluación y aprobación de los Proyectos RIGI, coordinando el trabajo de diferentes equipos junto a las Secretaría de Minería y Energía, y por otro lado la macroeconomía argentina en los últimos meses ha demostrado resultados estables, que los inversores observan de forma permanente.

Integrar la cadena de valor

Aun cuando el balance es positivo, también existe un desafío importante: evitar que el crecimiento ocurra a dos velocidades. El RIGI fue diseñado para atraer grandes proyectos de inversión. Como consecuencia, muchas pequeñas y medianas empresas proveedoras aún enfrentan dificultades para acceder al mismo nivel de financiamiento, plazos y condiciones que logran las compañías de mayor tamaño.

El desarrollo sostenible de sectores como energía y minería requerirá fortalecer también a la cadena de proveedores, que será clave para acompañar la expansión productiva y capturar plenamente los beneficios económicos de estas inversiones.

La experiencia de Vaca Muerta demuestra que el éxito de un proyecto de clase mundial depende tanto de los inversores principales como del ecosistema empresarial que lo rodea.

La gran pregunta ya no es si el RIGI puede atraer inversiones. Las primeras evidencias sugieren que sí puede hacerlo. El verdadero desafío será garantizar continuidad y previsibilidad en el tiempo. Los grandes proyectos de infraestructura, energía y minería no se desarrollan en ciclos políticos de cuatro años. Requieren horizontes de décadas. Por eso, más allá de las legítimas diferentes opiniones que puedan expresarse, resulta fundamental construir consensos básicos sobre aquellos instrumentos que funcionan y generan resultados concretos para el desarrollo y crecimiento del país.

Argentina está comenzando a recuperar un lugar en la mesa donde se toman las decisiones globales de inversión. Mantener esa posición exigirá consistencia, estabilidad y capacidad de sostener las reglas de juego. El RIGI no es una solución mágica para todos los desafíos económicos del país. Pero sí constituye una señal potente que Argentina puede volver a ser considerada un destino competitivo para el capital de largo plazo. Y en un mundo donde las inversiones compiten globalmente, esa es una oportunidad que entendemos no debería desperdiciarse.