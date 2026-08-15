El Banco Nación publica todos los días la grilla de tasas que rige sus préstamos y descuentos. Detrás de esos números hay una brecha de varios puntos porcentuales entre lo que paga una pyme y lo que paga una empresa grande por el mismo tipo de crédito, además de una referencia (la TAMAR) que reemplazó a otras tasas como parámetro central del costo del financiamiento.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) informó este viernes, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto 13.477/56, la actualización diaria de sus tasas activas. La publicación muestra concretamente cuánto cuesta hoy financiarse en el banco público más grande del país, y de cómo ese costo cambia según el tamaño de la empresa que pide el crédito.

La referencia: qué es la TAMAR y por qué aparece en la grilla

Desde el 28 de enero de 2026, el BNA usa la Tasa Mayorista Argentina (TAMAR) como base para fijar el costo de los préstamos con caución de certificados de obra, instrumentados como adelantos en cuenta corriente con intereses que se cobran por período mensual vencido. La TAMAR se toma con cinco días hábiles de anterioridad al inicio de cada período, y sobre ese valor se aplica un adicional fijo (los llamados “puntos porcentuales anuales” o ppa) que varía según cómo esté categorizada la empresa.

Ahí aparece la primera diferencia entre pymes y grandes empresas, que radica en que a los usuarios considerados Micro, Pequeña o Mediana Empresa, de acuerdo con los parámetros de la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, el banco les suma a la TAMAR 6 puntos porcentuales anuales. A los que no califican en esa categoría, el adicional sube a 6,50 puntos. Medio punto de diferencia parece poco, pero sobre una tasa que hoy ronda el 25% nominal anual, ese adicional se traduce en varios puntos de costo efectivo a lo largo de un año de crédito.

Tasa Nominal Anual Adelantada Vigencia 30 60 90 120 150 180 Efectiva Anual Efectiva Mensual 07/08/2026 al 10/08/2026 25,39 25,13 24,87 24,61 24,36 24,11 22,64% 2,087% 10/08/2026 al 11/08/2026 25,17 24,92 24,66 24,41 24,16 23,91 22,46% 2,069% 11/08/2026 al 12/08/2026 26,19 25,91 25,63 25,36 25,09 24,82 23,26% 2,153% 12/08/2026 al 13/08/2026 24,54 24,29 24,04 23,80 23,56 23,33 21,95% 2,017% Tasa Nominal Anual Vencida Vigencia 30 60 90 120 150 180 Efectiva Anual Efectiva Mensual 07/08/2026 al 10/08/2026 25,95 26,22 26,50 26,78 27,07 27,36 29,26% 2,132% 10/08/2026 al 11/08/2026 25,72 25,98 26,26 26,53 26,82 27,11 28,97% 2,113% 11/08/2026 al 12/08/2026 26,77 27,06 27,36 27,66 27,97 28,28 30,31% 2,200% 12/08/2026 al 13/08/2026 25,05 25,30 25,56 25,82 26,09 26,36 28,13% 2,058%

Con los valores vigentes en la última rueda relevada, la tasa nominal anual adelantada a 30 días se ubicó en 24,54%, con una tasa efectiva anual adelantada del 21,95%. A tasa vencida, el costo sube a 25,05% nominal anual a 30 días, con una efectiva anual del 28,13%. Esos valores son los que terminan pagando las empresas que operan con adelantos en cuenta corriente respaldados por certificados de obra, y varían día a día según se mueva la TAMAR de referencia.

La brecha más marcada: el descuento de documentos

Donde la diferencia entre pymes y grandes empresas se hace más grande es en las operaciones de descuento en general, es decir, cuando una empresa lleva al banco un cheque o un pagaré para cobrarlo antes de su vencimiento a cambio de una tasa de interés. Ahí el BNA distingue, dentro de cada segmento, entre los clientes que operan bajo la línea preferencial “Pellegrini Mi Banco” y el resto de los clientes.

Para las MiPyMEs que acceden a esa línea preferencial, la tasa arranca en 23% nominal anual para descuentos de hasta 6 días y sube de forma escalonada hasta el 33% para operaciones a 360 días con garantía de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR). Para el resto de los clientes pyme, que no acceden a esa línea preferencial, la tasa arranca en 25% y llega hasta el 36% en los plazos más largos sin garantía de SGR, o 32% con ella.

Créditos Banco Nación Argentina (BNA)

Las grandes empresas replican una estructura similar en su tramo preferencial, pero cuando se las compara en la categoría de “resto de clientes” (la que aplica a la mayoría de las operaciones reales), la diferencia se profundiza: una gran empresa paga 28% a 30 días, 30% a 60 días y hasta 36% en los plazos de entre 181 y 360 días, sin la posibilidad de acceder a la tasa reducida con garantía de SGR que sí tienen las pymes. Ese instrumento, la garantía de una Sociedad de Garantía Recíproca, es una de las pocas palancas que tienen las pymes para bajar varios puntos el costo de un crédito a plazos largos, y no está disponible para empresas de mayor tamaño.

Qué mirar además de la tasa nominal

Para una pyme que evalúa tomar crédito, la tasa nominal que publica el banco no alcanza para dimensionar el costo real. Hay que mirar la tasa efectiva anual (que capitaliza los intereses y da una idea más precisa de cuánto termina pagándose), el plazo elegido (porque la tasa sube a medida que se extiende el horizonte del crédito) y la posibilidad de acceder a una línea con garantía de SGR, que puede achicar sensiblemente el costo financiero en operaciones a 360 días.

Esa cuenta también hay que hacerla contra la inflación, ya que, según el INDEC, el índice de precios al consumidor de julio fue de 2,1% mensual, con una inflación interanual del 33,8% y un acumulado de 19,3% en los primeros siete meses del año. Con esos números, buena parte de las tasas activas del Banco Nación, sobre todo las que pagan las pymes en la línea preferencial a plazos cortos, quedan por debajo de la inflación interanual, mientras que las tasas para grandes empresas sin acceso a líneas preferenciales tienden a acercarse o superar ese piso según el plazo.

La brecha entre lo que paga una pyme y lo que paga una gran empresa por el mismo tipo de operación implica ver tasas que se mueven día a día según la TAMAR y una inflación que todavía no logra perforar el techo del 2% mensual de manera sostenida, y que puede alterar el margen real que tienen las empresas, grandes y chicas, para financiar inversión productiva con crédito bancario.