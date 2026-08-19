El actual escenario socioeconómico plantea un desafío para el Gobierno: la necesidad de recomponer las expectativas de una mejora para incrementar sus chances de retener el poder en los comicios del año próximo.

Así lo revela el Monitor del Humor Social y Político que D’Alessio Irol/Berensztein realiza mensualmente y de manera exclusiva para El Cronista.

La lenta evolución de una actividad que no alcanza a varios sectores de la economía, sumada a una inflación que se sostiene en torno al 2% mensual y un cambio en la composición del gasto familiar, muestra a una sociedad preocupada por el presente, que hace a un lado proyectos y planes futuros.

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