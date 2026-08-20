Se viene el diluvio del año con tormentas y granizo a partir de este viernes a la mañana: qué zonas estarán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por un cambio brusco en el tiempo y anticipó una jornada marcada por lluvias en la provincia de Santa Fe.

El pronóstico detalla que el paso del temporal traerá intensa caída de agua en periodos cortos de tiempo que se sumarán a la actividad eléctrica y posible granizo.

Cómo estará el clima en Santa Fe este jueves 20, según el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico señala que las precipitaciones se harán presentes durante la madrugada de la jornada con viento sentido norte.

Conforme pasen las horas los chubascos irán disminuyendo para dar paso una tarde soleada con máximas de 18°. Se esperan hasta 14 milímetros de agua acumulada con mínimas de 9°.

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Pasado el temporal, el clima será favorable hasta el fin de semana con mínimas de 6° por las mañanas y máximas de hasta 15°. Los vientos circularán en torno a los 32 kilómetros por hora con cielo despejado.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

El sol regresó a Buenos Aires tras varias jornadas de cielo nublado y lluvias aisladas. Para el jueves se espera una mínima de 8° y una máxima de 17° por la tarde. El viernes tendrá condiciones meteorológicas similares, con cielo despejado, sin humedad y máximas de 12°.

El fin de semana estará marcado por una leve baja de temperatura hasta los 4°, pero con tarde soleada y despejada con máximas de 13°.