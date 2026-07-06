Con el aguinaldo en el bolsillo, muchas familias con crédito hipotecario UVA evalúan adelantar cuotas o cancelar parte de la deuda antes de tiempo. Sin embargo, no todos los bancos tratan esta decisión de la misma manera. Antes de mover un peso conviene revisar la letra chica del contrato, porque la comisión que cobra cada entidad puede variar sensiblemente y, en algunos casos, hacer que la operación no convenga.

Federico De Cristo, profesor de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, sede Pilar, explicó a El Cronista que “el contrato determina las condiciones para la precancelación total o parcial del capital adeudado y no todos los préstamos permiten la precancelación anticipada o establecen un período mínimo antes de poder realizarla”. Por eso recomendó revisar las condiciones pactadas con el banco y señaló que siempre “conviene verificar si existen costos o multas” antes de tomar la decisión.

Un relevamiento propio de los reglamentos y la información publicada por cada banco mostró las diferencias entre las diversas entidades.

Comisión por precancelar un crédito UVA en Banco Nación, BBVA, Santander, Comafi, Macro, Patagonia y Ciudad

Banco Nación aplica una comisión del 4% más IVA sobre el monto a cancelar, tanto en cancelaciones totales como parciales, si la operación se hace antes de haber transcurrido un cuarto del plazo original del crédito o 180 días desde su otorgamiento, de ambos el mayor. Pasado ese umbral, la precancelación queda libre de cargo, según consta en la reglamentación N°800 del propio banco.

BBVA cobra también un 4% más IVA sobre el monto a precancelar cuando no transcurrió al menos la cuarta parte del plazo original o 180 días desde el otorgamiento, según la información publicada por la propia entidad. Superado ese plazo, la cancelación anticipada no tiene costo.

Santander, ICBC y Comafi aplican un esquema similar entre sí, con una comisión del 3% más IVA sobre el saldo o el monto a precancelar cuando la operación se realiza antes del 25% del plazo pactado o de los 180 días desde el desembolso.

En Comafi, además, la comisión por cancelaciones parciales rige durante toda la vida del préstamo, mientras que en las cancelaciones totales solo se cobra dentro de ese primer tramo.

Patagonia y Macro tienen los costos más bajos entre los bancos relevados. Patagonia cobra 2% más IVA sobre el capital cancelado únicamente si no pasó la cuarta parte del plazo original, y Macro aplica un 2% más IVA tanto en cancelaciones totales como parciales, sin distinción de plazo mínimo.

Banco Ciudad permite cancelaciones parciales y totales sin especificar una comisión fija en su información pública, aunque establece que recién no cobra cargo alguno en las cancelaciones totales una vez transcurrido el 25% del plazo original o 180 días desde el otorgamiento. Para las cancelaciones parciales exige un monto mínimo equivalente a una cuota, y el cliente puede optar entre reducir el plazo del crédito o el valor de la cuota.

Galicia permite la cancelación parcial o total solicitándola en sucursal, con una comisión del 4% más IVA sobre el capital cancelado. En la cancelación total, ese cargo se aplica si no transcurrió el 25% del plazo original o 180 días desde el otorgamiento, lo que ocurra más tarde. En la cancelación parcial, la comisión del 4% más IVA se cobra sin excepción de plazo.

Cláusulas de plazo mínimo

De Cristo había explicado por qué existen estas cláusulas de plazo mínimo. “Muchos bancos fijaron plazos mínimos de tiempo entre el otorgamiento del crédito y la posibilidad de empezar a precancelarlo”, señaló, y agregó que la lógica detrás de esa restricción tiene que ver con evitar el arbitraje cambiario. “Esto lo hicieron para evitar operaciones especulativas. Me guardo los dólares porque ‘está muy barato’ y mientras tanto saco un crédito UVA para comprar la casa, pero apenas sube el dólar precancelo todo con los ahorros y me quedé con una diferencia cambiaria”, ejemplificó.

El economista remarcó que estas condiciones no son uniformes ni estáticas. “Depende del contrato de cada banco, y del momento en que se pidió el crédito”, explicó, por lo que dos personas con un crédito UVA en el mismo banco, pero tomado en años distintos pueden tener condiciones de precancelación diferentes entre sí. Por eso su recomendación fue puntual, “hay que consultar en cada banco las condiciones del contrato, porque son situaciones que cambian para cada persona”.

La recomendación de la que más hablan los especialistas es pedir al banco una liquidación de cancelación total o parcial con el detalle exacto en pesos, algo que las entidades están obligadas a entregar sin costo, para saber con precisión cuánto capital, interés y comisión corresponde pagar antes de mover el dinero del aguinaldo.