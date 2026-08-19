El economista Carlos Melconian hizo un detallado análisis sobre la situación cambiaria argentina e identificó un problema estructural vinculado al dólar y el peso.

Consultado sobre si el dólar volvería a “picarse”, de cara al año electoral, Melconian aclaró que ese término resulta impreciso.

“Vos en el dólar tenés dos cosas: la demanda y el precio”, explicó en una entrevista con TN.

En este sentido, afirmó que la suba que experimentó el dólar en los últimos meses responde fundamentalmente a factores de demanda y no a un escape del precio.

El economista señaló que la presión sobre el dólar antecede al período electoral, aunque esa presión no resultaba visible debido a la oferta de divisas que generan Vaca Muerta y el sector agropecuario.

“El dólar ya se viene moviendo,” advirtió, haciendo hincapié en que los argentinos continúan comprando dólares por diversos motivos.

Dólar: Melconian alertó por el problema “de fondo” con la divisa

Melconian identificó un fenómeno cultural enraizado en la población argentina: la desconfianza en el peso como reserva de valor. Incluso, bromeó sobre cómo funcionarios públicos evitan predicar contra la dolarización, ya que ellos mismos dolarizaban sus ahorros antes de asumir cargos.

El economista señaló que cuando los funcionarios llegan al poder y observan los problemas generados por la dolarización de la economía, cambian de postura.

En esta línea, Melconian enfatizó que este cambio de perspectiva expone un problema fundamental de aceptabilidad , que trasciende las políticas coyunturales.

“El problema es la postergación o la no aparición en la aceptabilidad del peso como moneda,” consideró. El origen de esto combina dos factores: la historia inflacionaria argentina más la performance de la gestión actual.

“La aceptabilidad del peso es un problema de la historia argentina más el que está,” precisó el economista sobre los casi tres años de gobierno que lleva Javier Milei.

Melconian fue crítico en ese sentido. Y advirtió que la política cambiaria carece de claridad hacia adelante. “Hoy la Argentina no se sabe si quiere la bimonetariedad, la dolarización, la pesificación... y va para adelante,” afirmó.

Para el economista, esa ambigüedad genera incertidumbre en el mercado ya que, sin un direccionamiento claro sobre qué modelo monetario adoptará el país, resulta difícil restaurar confianza.

Melconian también criticó que el Gobierno “distraiga” a la gente con indicadores secundarios, como la inflación mayorista, cuando el verdadero desafío radica en recuperar la confianza en el manejo de la economía. “Le hace mal esto al Presidente,” sentenció.

El problema, según Melconian, es que el gobierno debe elegir entre cuatro objetivos incompatibles: comprar reservas, mantener el tipo de cambio en $ 1500, reactivar la economía y bajar la inflación. “Las cuatro no van a ser. Tenés que elegir,” enfatizó.