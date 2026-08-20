Reforma judicial: Mahiques avanza a paso firme mientras busca destrabar el nuevo Código Penal
El ministro acelera una transformación estructural basada en la simplificación del mapa de juzgados federales y un nuevo texto penal acotado. Los textos se enviarán por separado y buscan acelerarlo en el corto plazo.
Las tasas varían de manera significativa entre bancos y esa diferencia puede representar cientos de miles de pesos en la cuota inicial. Cuánto se paga según el valor de la propiedad y qué recomiendan mirar los especialistas antes de tomar una deuda a largo plazo.