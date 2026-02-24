Volodímir Zelensky afirmó que Rusia y Ucrania están en el “comienzo del fin” del mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, pero pidió a Washington que no se deje llevar por los “juegos” de negociación de Vladimir Putin. En una extensa entrevista con el Financial Times, a cuatro años de la invasión rusa a gran escala, el presidente ucraniano advirtió que, sin garantías de seguridad firmes por parte de Occidente, Moscú utilizaría un alto el fuego para reconstruir sus fuerzas y lanzar otro ataque. Zelensky también instó a la Unión Europea a dejar de dilatar decisiones y fijar una fecha para la adhesión de Ucrania al bloque, que —según dijo— debería ser tan pronto como 2027. “Quiero una fecha. La estoy pidiendo”, señaló. “No permitamos que los próximos líderes o la próxima generación enfrenten una situación en la que Rusia bloquee la membresía de Ucrania en la UE durante 50 años”. Desde su oficina presidencial en Kiev, Zelensky acusó al líder ruso de utilizar gestos hacia el presidente estadounidense Donald Trump para debilitar la posición negociadora de Kiev. Consultado sobre el avance de las conversaciones de paz, afirmó que “los rusos están jugando” y que no hablan en serio sobre poner fin a la guerra. “Lo veo, porque son muy malos actores. Están jugando con Trump y jugando con el mundo entero. Así es”, dijo el ex actor convertido en presidente. “Putin cree que parece convincente y que se puede confiar en él. No: es un mal actor”. A comienzos de mes, Zelensky aseguró que funcionarios rusos habían insinuado un paquete de acuerdos de cooperación económica con Estados Unidos por un valor de hasta u$s 12 billones, citando información de los servicios de inteligencia ucranianos. Según indicó, la propuesta incluía disposiciones “sobre Ucrania” que podrían implicar la explotación de recursos naturales en territorios bajo ocupación rusa. Rechazó las sugerencias de Putin de que Ucrania aprovecharía una pausa temporal en los combates para reagruparse y lanzar una ofensiva. “Es demagogia y mentiras”, afirmó. “Miren quién se beneficia de tales afirmaciones”. Añadió que Moscú está movilizando 40.000 soldados al mes y pierde 35.000. “Una pausa la necesitan ellos tanto como nosotros”. “Ucrania necesita un alto el fuego —ayer, hoy, mañana—”, sostuvo. “No necesitamos una pausa. Necesitamos el fin de la guerra”. Citando evaluaciones de inteligencia ucraniana, Zelensky señaló que los avances rusos en el campo de batalla en 2025 tuvieron un costo “promedio de 167 personas por cada kilómetro de territorio ocupado”. “Se puede ver inmediatamente qué están ocupando y qué no. Donde dicen que mantienen posiciones, se puede ver que no sostienen nada”, afirmó, aludiendo a las amplias zonas en disputa a lo largo del frente. “Por el contrario, nosotros hemos avanzado”, agregó, en referencia a recientes ganancias en áreas disputadas del frente sudoriental, que —según dijo— fueron facilitadas por la prohibición del uso no autorizado del sistema satelital Starlink, de Elon Musk, por parte de fuerzas rusas. El impulso de Zelensky para fijar un calendario de adhesión a la UE se produce mientras las conversaciones de paz enfrentan cuestiones polémicas, como la secuencia de un alto el fuego, el control territorial y las garantías de seguridad. Kiev insiste en que cualquier cese de hostilidades debe ir acompañado de compromisos vinculantes de sus socios occidentales para disuadir futuras ofensivas rusas. Afirmó que Estados Unidos cree que Putin detendría la guerra si Zelensky entrega el territorio oriental del Donbás, una idea que calificó de miope. “Sinceramente, no creo que eso sea todo lo que Rusia exige. Que nos retiremos del Donbás y entonces la guerra terminará”, señaló. “Rusia es Rusia y ya saben, no se puede confiar en ellos”. Mientras la guerra continúa, Zelensky también llamó a los aliados occidentales a financiar y autorizar la producción de armas en Ucrania y aseguró que Kiev está cerca de producir en masa nuevos misiles que han logrado penetrar las defensas aéreas rusas. Confirmó que misiles de crucero FP-5 Flamingo, de fabricación ucraniana, impactaron con éxito el sábado una importante planta de producción de misiles en el interior de Rusia. Indicó que la presión que Trump ha ejercido sobre Kiev para que haga concesiones con vistas a la paz ha sido mucho mayor que la aplicada sobre Moscú, aunque dijo mantener la esperanza de que su homólogo en Washington cambie de postura. “Lo que realmente les cuesta caro a los rusos es detener su flota en la sombra, frenar sus empresas, su capacidad de comerciar y exportar recursos energéticos desde Rusia, y bloquear la evasión de sanciones”, afirmó, al instar a Trump a presionar los sectores que financian la maquinaria bélica del Kremlin. “Espero que el presidente Trump y Estados Unidos presionen a Rusia y detengan a Putin”, concluyó. “Pero confío principalmente en los ciudadanos ucranianos, en nuestro ejército y en nuestra producción”. Zelensky reiteró declaraciones anteriores según las cuales Trump está presionando a Kiev para hacer concesiones que pongan fin a la guerra y advirtió que cualquier alto el fuego sin garantías de seguridad vinculantes implicaría “grandes riesgos”. “La guerra podría comenzar de nuevo. Un alto el fuego podría colapsar”, sostuvo. “No necesitamos una pausa. Necesitamos el fin de la guerra”.