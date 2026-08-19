El Tesoro de EE.UU. anunció que duplicará el tamaño de su programa de recompra de deuda pública estadounidense de largo plazo, tras una fuerte liquidación que llevó el costo del financiamiento a máximos de varios años.

El organismo informó que estaba “aumentando, al menos al doble, el tamaño de las operaciones de recompra de apoyo a la liquidez” para bonos con vencimiento de entre 10 y 20 años y de entre 20 y 30 años . Las recompras de u$s 2.000 millones pasarán ahora a ser “de al menos” u$s 4.000 millones, precisó.

El anuncio, realizado el miércoles por la mañana, provocó un fuerte repunte en la deuda estadounidense de largo plazo: el rendimiento del bono a 30 años cayó 0,09 puntos porcentuales, hasta 5,2%. El rendimiento de la deuda a 10 años , referencia para activos por billones de dólares en todo el mundo, retrocedió 0,07 puntos porcentuales, hasta 4,64%.

La decisión de reforzar las recompras llega en un momento de creciente tensión en el mercado de bonos más importante del mundo, en medio de la preocupación de los inversores por el rebrote inflacionario desatado por la guerra de Irán de Donald Trump y por una creciente carga de deuda pública en EE.UU.

Inversores y economistas también temen que la ola de endeudamiento de las empresas tecnológicas para financiar el boom de la inteligencia artificial esté desplazando la inversión en bonos del Tesoro estadounidense.

“La administración se está poniendo nerviosa por el tramo largo de la curva y quiere tratar de frenar la caída”, señaló Daniel Murray, subdirector de Inversiones de EFG International.

Robert Tipp, estratega jefe de inversiones de PGIM, agregó que la decisión de reforzar las recompras era “una señal importante para el mercado de que al Tesoro le preocupa la liquidación en el tramo largo de la curva de rendimientos”.

El rendimiento a 30 años llegó a rozar 5,34% el martes, el nivel más alto desde 2007, en un salto que también repercutió en todo el mundo. Una licitación de deuda a 30 años realizada la semana pasada también mostró a los inversores comprando bonos del Gobierno al rendimiento más alto desde 2001.

El Tesoro señaló que la medida responde a un “deseo de brindar mayor apoyo a la liquidez” en el tramo largo de la curva de rendimientos del mercado de deuda de u$s 30 billones.

La decisión de reforzar las recompras llega en un momento de creciente tensión en el mercado de bonos más importante del mundo Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los participantes del mercado esperan que el organismo financie las recompras emitiendo más deuda de corto plazo.

“Es probable que veamos más emisión en el tramo corto por motivos de liquidez”, dijo James Knightley, economista jefe internacional de ING.

“Dado el volumen de emisión necesario para financiar el déficit, esto implica una mayor emisión en el tramo corto de la curva”, afirmó Murray.