Bitcoin superó los u$s 80.000 y alcanzó su nivel más alto desde mediados de mayo, en medio de una fuerte recuperación del mercado cripto. En apenas una semana, acumuló una suba superior al 25%, mientras que el precio llegó a tocar los u$s 81.257, un nivel que no alcanzaba desde el 15 de mayo.

La decisión del Tesoro de Estados Unidos de duplicar las recompras de bonos de largo plazo generó una nueva ola de ventas de dólares y favoreció tanto al bitcoin como al oro, activos considerados alternativas frente a la incertidumbre sobre la economía estadounidense

A esto se sumó el interés por los ETF de Bitcoin al contado que cotizan en Estados Unidos, que registraron la semana pasada ingresos netos por u$s 1.920 millones, el mayor flujo semanal en diez meses. El lunes, además, recibieron otros u$s 337 millones.

En diálogo con El Cronista, Gastón Lentini, asesor financiero y fundador de Doctor de Tus Finanzas, explicó que el comportamiento de la criptomoneda “siempre va a responder a especulaciones entre la oferta y la demanda”.

Según el especialista, a diferencia de una acción, el bitcoin no tiene detrás un negocio que genere ingresos y permita calcular su valor a partir de los flujos de fondos futuros. “No vende coca colas para ganar o perder plata, solo depende del humor de los mercados y del ánimo de ellos ”, explicó.

Por qué volvió a subir el Bitcoin

Para Lentini, el actual movimiento forma parte de un escenario más amplio en el que los inversores vuelven a buscar activos que puedan funcionar como cobertura frente a las dudas sobre la economía estadounidense.

El especialista vinculó la recuperación del bitcoin con el comportamiento del oro y con las expectativas sobre la inflación y el déficit de Estados Unidos. “Al igual que el oro empezó a retomar la celda alcista después de que se espere que Estados Unidos tenga problemas para controlar su inflación y su déficit , empezó devuelta lo que parece ser un nuevo ciclo de esos que ocurren cada 4 años”, sostuvo.

La recuperación también estuvo acompañada por otros factores que reforzaron el optimismo en el mercado. La semana pasada, Donald Trump recibió en la Casa Blanca a referentes de la industria cripto y pidió al Congreso que avance con la Ley CLARITY, un proyecto que busca establecer un marco regulatorio para los activos digitales.

Fuente: REUTERS Evan Vucci

Sin embargo, el bitcoin todavía está lejos de su récord. El máximo histórico se ubica alrededor de los u$s 126.000, alcanzado en octubre, por lo que el precio actual todavía se encuentra por debajo de ese nivel.

¿Es momento de comprar Bitcoin?

La fuerte suba puede generar la sensación de que hay que entrar cuanto antes para no perderse el próximo movimiento. Sin embargo, para Lentini, quienes tengan una mirada de largo plazo no deberían tomar la decisión únicamente por el rally de los últimos días.

“El inversor de largo plazo que tiene paciencia y que entiende de ciclos tiene una buena oportunidad”, afirmó.

De hecho, el especialista considera que una eventual corrección podría generar una mejor oportunidad de entrada. “El bitcoin podría corregir 10% tranquilamente hasta la zona de u$s 70.000 y sería una buena zona de compra pensando en uno, dos, tres o cuatro años”, explicó.

La referencia es importante porque implica no confundir una tendencia alcista con la necesidad de comprar inmediatamente. Después de una suba tan rápida, una corrección forma parte de los escenarios posibles y podría permitir ingresar a precios más bajos.

El principal riesgo de invertir en criptomonedas

Más allá de su potencial de suba, Lentini advierte que el bitcoin tiene una diferencia fundamental frente a otros activos financieros: no hay nada que explique su valor .

“A diferencia de las empresas y la teoría clásica donde el valor de una acción es resultado de todos los flujos futuros que esa empresa va a recibir, en el caso del bitcoin no existen tales flujos sino que simplemente el precio es puro resultado del ánimo especulativo de los inversores”, sostuvo.

Por eso, una caída importante del precio no necesariamente encuentra un límite determinado por los fundamentos de un negocio. El valor depende, en buena medida, de cuánto están dispuestos a pagar los compradores y del interés que exista en cada momento por la criptomoneda.

Para qué tipo de inversor puede ser una opción

La volatilidad y la dificultad para determinar un valor fundamental hacen que el bitcoin no sea un activo adecuado para todos los perfiles. Lentini solo recomienda incorporarlo a una cartera a aquellos inversores “arriesgados o muy arriesgados que sepan lo que están haciendo”.

Para quienes estén dentro de ese perfil, la estrategia debería contemplar la posibilidad de atravesar fuertes movimientos de precio sin tomar decisiones impulsivas. En ese sentido, la mirada no debe estar puesta en obtener una ganancia rápida después de la suba de esta semana, sino en aprovechar los ciclos del activo durante los próximos años.

La decisión, según el análisis de Lentini, debería depender menos de la pregunta sobre cuánto puede subir el bitcoin en los próximos días y más de si el inversor está dispuesto a asumir la volatilidad y el riesgo de un activo cuyo precio depende principalmente de la oferta, la demanda y el ánimo del mercado.