Warren Buffett excluyó el martes a la Fundación Gates de su donación anual de acciones y el multimillonario presidente de Berkshire Hathaway dirigió casi u$s 6.000 millones en acciones a cuatro entidades de beneficencia vinculadas a su familia.

Buffett, que cumplirá 96 años este agosto, también confirmó que la participación que le queda en la empresa se destinará a las cuatro fundaciones familiares dentro de un plazo de ocho años.

La omisión de la Fundación Gates el martes se produce tras una serie de revelaciones sobre los vínculos de Gates con Jeffrey Epstein , que salieron a la luz a partir de la difusión de materiales de la investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre el fallecido delincuente sexual.

Buffett había dicho públicamente en marzo que no había hablado con Bill Gates desde “que salió a la luz todo el asunto”, en referencia al escándalo Epstein. Agregó que no quería quedar en una posición en la que pudiera ser convocado como testigo en la investigación en curso sobre el fallecido delincuente sexual.

Mark Suzman, director ejecutivo de la Fundación Gates, les dijo a los empleados en febrero que las comunicaciones entre el personal de la entidad y Epstein en torno a un plan de recaudación de fondos frustrado habían sido “profundamente inquietantes y deprimentes” y “no deberían haber ocurrido”.

Buffett donó más de u$s 40.000 millones a la Fundación Bill & Melinda Gates, incluida una donación considerable el año pasado. Sin embargo, en 2024 había señalado que la riqueza que le quedara al momento de su muerte iría a una fundación vinculada a su familia.

La omisión de la Fundación Gates el martes se produce tras una serie de revelaciones sobre los vínculos de Gates con Jeffrey Epstein. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El martes donó más de u$s 4.000 millones a una fundación con sede en Omaha creada en honor a su esposa fallecida, y otros u$s 500 millones a tres fundaciones creadas por sus tres hijos.

“Mi objetivo es desprenderme de todas mis acciones de Berkshire en un plazo de aproximadamente ocho años”, dijo Buffett en un comunicado. “Lamentablemente, mis hijos son cada vez más grandes. Tengo la esperanza de que los tres puedan completar la disposición de mis acciones antes del 31 de diciembre de 2034.”

La Fundación Gates no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.