Cuál es la ruta aérea argentina que fue elegida como la más turbulenta del mundo.

Las turbulencias son uno de los momentos más temidos por quienes viajan en avión. Un reciente relevamiento internacional volvió a poner el foco sobre una ruta aérea sudamericana que suele generar tensión entre los pasajeros.

El estudio posicionó a un trayecto que une Argentina y Chile como el vuelo con mayores niveles de inestabilidad registrados en todo el mundo. Aunque se trata de un recorrido breve, de apenas una hora de duración, las condiciones climáticas y geográficas de la zona convierten a esta conexión aérea en una de las más desafiantes para las aerolíneas.

Por qué el vuelo entre Mendoza y Chile tiene tantas turbulencias

El informe del sitio web Turbli otorgó a la ruta que une Mendoza con Santiago De Chile el índice de turbulencia más alto del relevamiento global. El análisis evaluó más de 10.000 vuelos y 550 aeropuertos de todo el mundo.

La explicación está directamente relacionada con el cruce de la cordillera de los Andes, donde confluyen corrientes de aire irregulares, fuertes vientos y cambios bruscos de presión atmosférica. Se trata de un trayecto corto, de apenas 196 kilómetros, con una duración promedio de 60 minutos, pero que concentra condiciones atmosféricas especialmente complejas.

Este fue el ranking de las rutas aéreas más turbulentas. Turbli

Además, los especialistas señalan que la combinación entre masas de aire frío y caliente genera movimientos verticales constantes que suelen sentirse con fuerza dentro de la cabina. Estas variaciones meteorológicas provocan sacudidas frecuentes durante buena parte del trayecto, especialmente cuando las condiciones climáticas son más inestables.

Qué dicen los expertos sobre la seguridad del vuelo

A pesar de la incomodidad que pueden generar las turbulencias, pilotos y compañías aéreas remarcan que este tipo de fenómenos forman parte de la operación habitual de la aviación comercial.

Las aeronaves que cubren esta ruta están preparadas para atravesar condiciones extremas y las tripulaciones cuentan con protocolos específicos para actuar ante movimientos intensos.