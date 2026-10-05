En esta noticia Elecciones en Brasil: una lucha mano a mano entre Bolsonaro y Lula

El presidente Javier Milei envió un mensaje muy sentido a Flávio Bolsonaro, referente del Partido Liberal en Brasil y flamante vencedor de elecciones de primer término en el vecino país, reconocido socio comercial de la Argentina.

Tras imponerse en la primera vuelta al actual presidente brasilero, Inácio Lula da Silva —aún resta el balotaje del 25 de octubre—, el hijo mayor de Jair Bolsonaro fue felicitado por Milei a través de sus redes sociales.

“La libertad avanza en Brasil. Felicitaciones, querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, rezaba la dedicatoria del mandatario argentino.

LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!! — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2026

En ese sentido, Milei aseguró: “El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”.

Elecciones en Brasil: una lucha mano a mano entre Bolsonaro y Lula

Con el 99% de las mesas escrutadas, Flávio Bolsonaro llegó al 47,21% de los votos, mientras Lula obtuvo el 44,95%.

Un poco más del 20% de los habilitados para votar lo hicieron en blanco. Se trata de casi 31 millones de personas a las que, cabe esperar, apuntarán ambos candidatos de cara a la casi segura segunda vuelta del 25 de octubre.

Los hijos del expresidente, Carlos y Jair Renan Bolsonaro, compitieron por escaños en el Estado de Santa Catarina y ambos fueron electos.

Carlos fue electo como senador tras sumar 1.902.100 votos y su hermano será diputado luego de aglutinar 121.238 votos.