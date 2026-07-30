El costo de endeudamiento de EE.UU. alcanzó su nivel más alto desde 2007 después de que la Reserva Federal mantuviera sin cambios las tasas de interés, una señal de que crecen los temores de que el banco central no logre contener el impacto inflacionario derivado de la guerra de Donald Trump con Irán.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años subió hasta 0,14 puntos porcentuales, al 5,23%, tras la decisión de la Fed ayer. Fue el mayor salto desde el anuncio de los aranceles del llamado “Día de la Liberación”, en abril de 2025, y reflejó la preocupación de los inversores de que el fuerte aumento del precio del petróleo provocado por el conflicto en Medio Oriente pueda desencadenar un período prolongado de inflación .

El rendimiento avanzó nuevamente hoy hasta alrededor del 5,24%, antes de moderarse levemente.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, prometió no “titubear” en la lucha del banco central por desacelerar el crecimiento de los precios en Estados Unidos, luego de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) dejara la tasa de referencia en un rango de entre 3,5% y 3,75% por quinta reunión consecutiva. Además, sostuvo que el aumento de los rendimientos de los bonos entre las reuniones de junio y julio equivalió, en los hechos, a un endurecimiento de la política monetaria.

“Los precios de los activos financieros no se detuvieron durante este período. Reaccionaron, por un lado, a los datos de inflación y, por otro, al sólido crecimiento económico, mientras que las tasas nominales y reales subieron”, afirmó Warsh durante la conferencia de prensa posterior a la reunión.

Los mercados asignaban aproximadamente una probabilidad de una de tres a una suba de tasas en la reunión de ayer, una expectativa inusualmente elevada que llevó a algunos inversores a apostar por un aumento sorpresivo de la tasa de referencia.

La decisión de mantener sin cambios las tasas de interés, sumada al énfasis de Warsh en los movimientos del mercado entre una reunión y otra de la Fed, inquietó a parte de los operadores del mayor mercado de deuda del mundo.

“La respuesta de Warsh sobre la inflación fue, básicamente, que ‘estamos dejando que el mercado haga el trabajo por nosotros’”, afirmó Lou Brien, estratega económico de DRW Trading. “Esa no fue una respuesta suficiente para el mercado”.

Robert Sockin, economista jefe para Estados Unidos de PGIM, sostuvo: “La mayor falla de la conferencia de prensa fue que Warsh no explicó por qué decidieron no subir las tasas”.

Además, advirtió que el salto en los rendimientos de los bonos de largo plazo representa “un verdadero motivo de preocupación” . “La Fed temerá perder credibilidad y probablemente redoble su postura restrictiva en las próximas semanas”, agregó.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años cayó con fuerza en el día de ayer, mientras los rendimientos de los títulos de mayor plazo subían, en una señal de que los inversores esperan tasas de interés bajas en el corto plazo, pero una inflación más elevada en los próximos años. Esta mañana, el rendimiento del bono a dos años repuntó hasta alrededor del 4,28%, aunque seguía por debajo del 4,34% previo al anuncio de la Fed.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzaron su nivel más alto desde 2007 tras la decisión de la Fed de mantener las tasas sin cambios. Fuente: Abaca Yuri Gripas

Las acciones estadounidenses retrocedieron con fuerza ante el aumento del costo de endeudamiento. El índice S&P 500 cayó un 1,5%, mientras que el Nasdaq 100, con fuerte peso de empresas tecnológicas especialmente sensibles al alza de los rendimientos de los bonos, perdió un 2,1%. Los contratos de futuros de ambos índices anticipaban una leve recuperación para la apertura de Wall Street del jueves.

La deuda soberana europea de largo plazo también se debilitó esta mañana, replicando la venta masiva registrada en Estados Unidos. El rendimiento del bono alemán a 30 años subió 0,05 puntos porcentuales hasta el 3,68%, mientras que el del bono británico al mismo plazo avanzó 0,02 puntos, hasta el 5,76%.

La decisión del miércoles provocó el voto en contra de tres integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC): Lorie Logan, de la Reserva Federal de Dallas; Beth Hammack, de Cleveland, y Neel Kashkari, de Minneapolis , quienes defendieron una suba inmediata de las tasas de interés.

Las diferencias surgieron en un contexto en el que muchos inversores ya apostaban a que la Fed tendría que endurecer su política monetaria en el corto plazo, ante el riesgo de que la fuerte suba del precio del petróleo desencadene una nueva ola inflacionaria.

“El FOMC optó por una pausa con un sesgo claramente restrictivo”, señaló Marc Giannoni, de Barclays, quien destacó la “importante resistencia de los miembros que preferían subir las tasas de inmediato en lugar de esperar nuevos datos económicos”.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa posterior a la reunión, Warsh insistió en que “esta Reserva Federal no va a titubear” en su compromiso de combatir la inflación. “Nuestra credibilidad depende de cumplir con nuestras funciones y nuestras responsabilidades”, afirmó.

Los precios de la gasolina y el diésel se dispararon desde la última reunión de la Fed, celebrada en junio, debido a la escalada del conflicto con Irán y a la fuerte reducción del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. Ayer, Trump advirtió que respondería con dureza a Irán tras el último ataque de la república islámica contra instalaciones militares estadounidenses.

Si bien los bancos centrales suelen concentrarse en los componentes menos volátiles de la inflación, algunos economistas temen que el aumento de los precios de la energía termine trasladándose a un alza más generalizada de los costos para consumidores y empresas.

La guerra también profundizó el impacto de los aranceles impulsados por Trump y del auge de la inteligencia artificial , dos factores que vienen alimentando las presiones sobre los precios en la mayor economía del mundo.

Warsh insistió en que la Reserva Federal está preparada para hacer lo necesario para llevar la inflación, que en mayo se ubicó en el 4,1%, de regreso a su objetivo del 2%, una meta que el banco central no ha logrado alcanzar desde hace más de cinco años.

Simon Bowmaker, profesor de economía de la Universidad de Nueva York, afirmó que Warsh enfrenta un “gran desafío” en los próximos meses, a medida que se profundizan las diferencias entre los responsables de la política monetaria sobre si corresponde subir las tasas de interés y cuándo hacerlo.

“Todos los presidentes de la Reserva Federal son puestos a prueba en algún momento, y tengo la impresión de que Warsh enfrentará esa prueba más temprano que tarde”, concluyó.