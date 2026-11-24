El lunes por la mañana, Jensen Huang entró a la sede de Nvidia en Santa Clara entre los aplausos eufóricos de los empleados que se agolpaban en las pasarelas sobre él. Huang se mostró visiblemente conmovido cuando un colega se le tiró a los brazos para abrazarlo.

La espectacular restitución del CEO de Nvidia, menos de dos semanas después de que renunciara en medio de un escándalo por un romance con una clienta y presunta espía china (además de un segundo romance reportado con una subordinada), tomó por sorpresa incluso a los ejecutivos de mayor rango de la compañía.

El abrupto giro del directorio de Nvidia fue impulsado por el presidente Donald Trump, que presionó al directorio durante el fin de semana tras ver cómo la que alguna vez fue la empresa más valiosa de EE.UU., junto con el sector tecnológico en general, se desangraba en valor la semana pasada.

Fue la culminación de un lobby frenético por parte de un comité de crisis de aliados de Huang en Silicon Valley, que sumaron a Trump y al vicepresidente JD Vance, según personas al tanto de los hechos. Argumentaron que el fundador de Nvidia era personalmente esencial para la salud de la industria de la IA de EE.UU. y, por lo tanto, para el mercado bursátil y la economía en su conjunto.

“Los grandes hombres cometen grandes errores. Pero nunca hubo nadie como él, ni Elon Musk, ni nadie. Todo el éxito que estamos disfrutando, todos los avances tecnológicos, se deben a un solo tipo”, dijo un aliado de Huang.

Pero uno de los regresos más notables de la historia corporativa, que trajo a la memoria el breve desplazamiento de Sam Altman en OpenAI, todavía deja al gigante de los semiconductores, en el corazón del boom de la IA, en aguas turbulentas.

Nvidia y Huang enfrentan investigaciones del FBI y la SEC, pesquisas del Congreso y preguntas difíciles sobre la gobernanza y los vínculos personales de Huang con una presunta espía china supuestamente involucrada en el contrabando de chips.

Incluso después de ganar casi u$s 1 billón en valor de mercado con la noticia del regreso de Huang el lunes, Nvidia vale alrededor de una quinta parte menos que hace un mes.

Huang les dijo a los empleados el lunes que había “cometido algunos errores terribles, y voy a trabajar para volver”. Nvidia y un vocero de Huang declinaron hacer comentarios.

Las conversaciones que culminaron en una reunión del directorio de Nvidia el domingo por la noche fueron tan secretas que incluso la CEO interina, Colette Kress, quedó afuera de las discusiones, dijeron las fuentes.

Trump habló personalmente con el directorio en defensa de Huang, lo que provocó un cambio de postura días después de que este hubiera descartado de forma categórica su regreso. El directorio dijo estar seguro de que Huang no representaba ningún riesgo para la seguridad nacional tras “aportes de los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos”, pero que su investigación interna continuaría.

Las semillas del regreso de Huang se sembraron a las pocas horas de su renuncia, el 12 de noviembre, que se produjo tras informes de romances con una ejecutiva de la compañía y con una mujer llamada Alice Huang, ejecutiva de un cliente de Nvidia con sede en Singapur llamado Megaspeed, hoy en el centro de las acusaciones de contrabando de chips.

Sus aliados en Silicon Valley cerraron filas en torno a él. Un pequeño grupo de partidarios de Huang, entre ellos el fundador de Uber, Travis Kalanick; los capitalistas de riesgo Gavin Baker, Brad Gerstner y Marc Andreessen, y el ejecutivo de Goldman Sachs John Underwood, se pusieron en acción, según personas al tanto del tema, y defendieron en público y en privado la restitución de Huang.

Andreessen Horowitz declinó hacer comentarios. Los demás miembros del grupo no respondieron.

A las 24 horas de la renuncia de Huang, Baker y Gerstner publicaron una carta abierta al directorio de Nvidia en la que lo instaban a dejar “todas las opciones sobre la mesa, incluido el posible regreso de Jensen Huang”.

Su esfuerzo contaba con el respaldo de Huang, informó el FT la semana pasada. El martes, Huang confirmó que estaba dispuesto a volver al cargo.

Mientras el presidente del directorio, Harvey Jones, insistía públicamente en que Huang no podía volver, Kress pasó la semana pasada intentando estabilizar el barco con un sólido informe de resultados trimestrales y promesas de acelerar aumentos salariales y entregas de acciones, mientras los papeles de Nvidia se desplomaban. Una reunión “all-hands” de la compañía el miércoles incluyó una muestra de unidad de su equipo ejecutivo principal, al ritmo de “I Won’t Back Down”, de Tom Petty.

Tras bambalinas, los aliados de Huang en su mesa chica empezaron a hacer lobby en la Casa Blanca y ante otros factores de poder en Washington.

Uno de ellos organizó la semana pasada una llamada telefónica entre Huang y Vance que duró 45 minutos. Durante la conversación, Huang defendió sus posturas sobre los controles de exportación de semiconductores de EE.UU. y el acceso remoto a chips, así como sus tratos con Megaspeed.

Vance, excapitalista de riesgo que fue apadrinado por Peter Thiel y que recaudó millones de dólares en Silicon Valley, aparentemente quedó convencido por los ruegos de Huang y sus aliados, que probablemente sean una fuente de financiamiento crucial si Vance decide postularse a presidente.

“Todos los que eran importantes en el mundo tech le estaban golpeando la puerta”, dijo la fuente.

“No lo hacía para recaudar dinero. Eso ni siquiera se mencionó. Pero claramente entiende que la mitad del PBI de EE.UU. depende de Nvidia en este momento... el Nasdaq sube 7%. Si creés que eso pasa sin Jensen, estás loco”, agregó.

La semana pasada Huang y el vicepresidente JD Vance tuvieron una llamada telefónica que duró 45 minutos.

A lo largo del fin de semana, la intervención de Trump y Vance se centró en convencer al directorio de que el romance de Huang con Alice Huang no implicaba que estuviera expuesto como un potencial riesgo para la seguridad nacional.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, salió el domingo a suavizar su postura anterior, después de haber acusado una semana antes a la compañía de inflar artificialmente sus ingresos mediante ventas ilícitas a China y de haber pedido una renovación total de su conducción.

Los involucrados en la campaña vieron el cambio de Bessent como una prueba de que estaban avanzando. La intervención de Trump ante el directorio resultó decisiva.

El propio Trump dijo que participó de cerca en la decisión de restituir a Huang. “Hablé con ellos, digámoslo así”, le dijo el lunes a CNBC. “Y los convencí... Yo hice el acuerdo”.

El presidente también salió beneficiado. Según sus declaraciones financieras ante la Oficina de Ética Gubernamental de EE.UU., la más reciente presentada el 5 de noviembre, Trump podría haber tenido hasta 370.000 acciones de Nvidia al 30 de septiembre. Esas tenencias se habrían valorizado hasta u$s 15 millones el lunes, cuando los papeles se dispararon más de 30% tras el anuncio del regreso de Huang.

El lunes, después de que Huang fuera restituido en su cargo, Baker publicó en X: “Por esto Estados Unidos es el mejor país del mundo. Cada parte de la historia de Jensen solo habría sido posible en Estados Unidos”.

Dentro de Nvidia, los empleados reaccionaron al regreso de Huang con una mezcla de euforia y sorpresa. Incluso quienes en silencio habían esperado su restitución le dijeron al FT que no esperaban que ocurriera tan rápido.

Un empleado de larga data dijo que el personal que conocía a Jensen desde hacía años estaba impactado por el contexto de su caída, en particular por la avalancha de notas periodísticas sobre su conocido estilo de gestión brutal.

“Siempre se comportó así. La gente de cierta generación se pregunta: ¿por qué ahora?”, dijo uno.

Pese a dirigir Nvidia durante 33 años y poseer el 3,5% de la compañía, Huang no tiene las acciones con supervoto que les permiten a otros fundadores-CEO, como Mark Zuckerberg, imponerse a sus directorios.

Momento del retorno de Jensen Huang a las oficinas de Nvidia. Fuente: CNBC

“Si yo fuera Jensen Huang, mi primera pregunta hoy sería: ‘¿Cómo consigo algunas de esas acciones con supervoto para poder mandar a todos a la mierda la próxima vez?’”, dijo una persona que trabajó con Huang en Washington.

El regreso de Huang no marca el fin de los problemas de la compañía. Trump dijo el lunes que la oficina del fiscal general de EE.UU. había “hecho una investigación muy exhaustiva” sobre la conducta de Huang y lo había “exonerado”. Pero tanto legisladores demócratas como republicanos se mostraron indignados el lunes.

Huang y el asesor legal general de Nvidia, Tim Teter, fueron citados a audiencias en el Congreso la semana próxima.

Ningún miembro del gabinete, aparte de Vance, había respaldado públicamente el regreso de Huang el lunes. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, él mismo bajo escrutinio por la posibilidad que tuvo Nvidia de venderle a Megaspeed durante su gestión, no participó en las discusiones del directorio, según una persona cercana a él.

Internamente, el estilo de gestión personal de Huang, que ejerce un control estricto sobre sus subordinados con la ayuda de su hija y su yerno, sin una planificación formal de la sucesión, generó escrutinio sobre la gobernanza.

Un colaborador de larga data del presidente del directorio, Jones, dijo que la decisión de restituir a Huang hará poco para calmar la preocupación pública y las inquietudes del mercado en torno a la IA.

“Las elecciones de medio término mostraron que el público en general es profundamente escéptico respecto de todo lo relacionado con la IA”, dijo la persona. “El caso Jensen oculta un consenso creciente en el mercado de que la expansión especulativa de centros de datos, apalancada con deuda, es bastante frágil”.

Tampoco hace nada para reducir el escrutinio sobre el directorio de Nvidia, que está repleto de aliados de larga data de Huang y carece de figuras importantes del mundo tecnológico o de la seguridad nacional.

“Si bien nos alegra tener a Jensen de vuelta, la respuesta de idas y vueltas del directorio es, francamente, propia de un circo”, escribieron el lunes los analistas de Bernstein, y agregaron que eso “plantea preguntas legítimas sobre su criterio y su proceso, lo que obliga a preguntarse cómo toman sus otras decisiones importantes”.

Otros fueron más directos. “La gobernanza corporativa se extinguió como el dodo”, dijo un gran inversor de Nvidia.